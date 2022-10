Slik forsøker Iran å slå ned det intense opprøret

En iransk kvinne viser sin motstand mot Basij-militsen.

Opprøret mot det iranske presteveldet har vart en måned. Dette er de brutale gruppene som forsøker å slå ned opptøyene.

17 minutter siden

«Basij, forsvinn! Basij, forsvinn!»

En gruppe kvinnelige demonstranter hopper opp og ned på et torg i den iranske storbyen Shiraz. De roper ut sin misnøye med en av det iranske regimets mest brutale militser. Mange av kvinnene vifter med sjalene over hodet sitt. Sjalene de ifølge iransk lov skal bruke til å dekke til håret.

En mann fra Basij som står på en talerstol foran kvinnene, blir fullstendig ydmyket. Han var kommet for å belære kvinnene, men de vil ikke høre på ham.

Det er en protest til støtte for Mahsa Amini. Den 22 år gamle kvinnen døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Teheran 13. september.

Dødsfallet utløste noen av de mest omfattende protestene mot det iranske prestestyret noensinne, særlig i den kurdiske delen av Iran. Opptøyene fortsatte fredag, da mange mennesker samlet seg til protester etter fredagsbønnen.

Opprøret har pågått uvanlig lenge, men det er likevel usikkert om det vil lede til noen endring eller om det vil bli slått ned.

Her er en oversikt over hvilke sikkerhetsstyrker og militser regimet nå mobiliserer for å slå ned de folkelige protestene.