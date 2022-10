Meldinger om skyting mot demonstranter i Iran

ISTANBUL (Aftenposten): Store folkemengder trosser regimet for å markere 40 dager siden Mahsa Aminis død.

Bilder delt av den kurdiske menneskrettighetsgruppen Hengaw viser tusenvis av mennesker som er møtt opp ved gravplassen til Mahsa Amini onsdag.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

26. okt. 2022 14:23 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Iranske sikkerhetsstyrker skjøt og sendte tåregass mot demonstranter i Saqqez, hjembyen til Mahsa Amini, onsdag. Det melder menneskerettighetsgruppen Hengaw, som er basert i Norge.

Onsdag morgen var store folkemengder samlet ved Aminis grav arrow-outward-link for å markere at det er 40 dager siden 22-åringen døde i moralpolitiets varetekt. Den 40. dagen markerer slutten på sørgeperioden i Iran.

– Sikkerhetsstyrker har skutt tåregass og åpnet ild mot folk på Zindan-plassen i byen Saqez, skriver Hengaw på Twitter.

Et vitne sier til Reuters at opprørspoliti skjøt på de sørgende og at flere titall mennesker er blitt arrestert.

Én video viser en folkemengde som synger kurdiske salmer ved gravplassen der Amini ligger begravet:

I forbindelse med markeringen har det vært ventet store demonstrasjoner over hele Iran onsdag.

Til tross for sterke advarsler fra myndighetene, har trolig tusenvis av iranere gått ut i gatene i både Saqqez, Teheran og flere andre store byer. Det viser en rekke videoer delt av iranske aktivister i sosiale medier.

Demonstrasjonene fortsetter også ved flere universiteter. arrow-outward-link Et klipp skal vise at politiet bruker tåregass arrow-outward-link mot studenter i Teheran. I et annet arrow-outward-link skal politiet gå til angrep på studenter i den kurdiske byen Mirawa.

Protestene i Iran er nå inne i sin sjette uke.

Menneskerettighetsgrupper anslår at så mye som 248 mennesker er blitt drept under demonstrasjonene. Iranske aktivister mener over 12.000 er blitt arrestert.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til disse tallene. Foreløpig er det heller ingen anslag på hvor mange som er blitt skadet.