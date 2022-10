Russland trekker seg fra kornavtale. Det er dramatisk for flere millioner mennesker.

Kornavtalen skulle sikre at skip lastet med ukrainsk korn kunne seile trygt gjennom Svartehavet. Nå er det slutt.

Lastet med ukrainsk korn seiler lasteskipet Polamet under Osmangazi-broen i Tyrkia 8. august.

29. okt. 2022 18:56 Sist oppdatert 7 minutter siden

Avtalen skulle endelig sikre at verden fikk tak i de enorme mengdene med korn som har stått på ukrainske siloer. Krigsskip og miner i Svartehavet gjorde at lasteskipene ikke kunne forlate de ukrainske havnene.

Men avtalen har ikke klart å stanse angrep på ukrainske havner og lasteskip. Allerede et døgn etter at avtalen var signert i slutten av juli, ble havnen i den ukrainske byen Odesa truffet av russiske missiler.

Nå skroter Russland hele avtalen.

– Russland trekker seg ut av avtalen, skriver FN-diplomat Dmitrij Poljanskij på Twitter lørdag ettermiddag.

Han sier at årsaken er angrep på russiske skip på Krymhalvøya. Russland påstår at Ukraina og Storbritannia står bak angrepene.

– FNs generalsekretær António Guterres vil snart bli informert, skriver Poljanskij.

Truer millioner med sult

Ukraina er en storeksportør av korn, matolje og gjødsel. Samtidig som tonnevis med korn har stått fast i ukrainske siloer, er stadig flere mennesker verden over blitt rammet av sult.

Prisene på mat har skutt i været. Prisene på andre varer følger etter. For Ukraina er eksporten av korn også en viktig inntektskilde.

En ukrainsk soldat står vakt ved havnen i byen Odesa sør i Ukraina 29. juli.

Verden satte sin lit til avtalen. Nå ser det mørkere ut.

– Russiske myndigheter bruker usanne påskudd til å stanse korridoren for transport av korn som sørger for matsikkerheten til millioner av mennesker, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter arrow-outward-link lørdag kveld.

– Jeg ber alle stater om å kreve at Russland slutter med sult-spillene sine og overholder forpliktelsene sine, understreker han.

Tjener stort på olje og gass

Russland har flere ganger truet med å trekke seg fra avtalen. Den uavhengige analytikeren Alexandra Prokopenko har tidligere skrevet om hvordan Russland egentlig tjener lite på å overholde den.

– Landet har allerede mistet status som en partner man kan stole på, blant de fleste land, skrev Prokopenko arrow-outward-link for Carnegie Endowment for International Peace.

Ukrainske bønder jobbet på jordene i Komyshuvakha nær fronten i mai. Selv om krigen raser fortsetter de arbeidet, iført skuddsikker vest og hjelm.

Uansett hva Russland taper på avtalen, blir dette overskygget av de enorme inntektene fra olje- og gasseksport, forårsaket av høye priser.

– Det er sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin ganske enkelt ville ha flere måter å legge press på Vesten, legger hun til.

Russland hevder å få tyrkisk eksporthjelp

Russlands kunngjøring lørdag kommer etter et angrep mot Svartehavsflåten som holder til ved Sevastopol på den annekterte Krymhalvøya. De påstår at sivile skip ble skadet i angrepet og at dette er årsaken til at de nå trekker seg fra kornavtalen. Det skriver Radio Free Europe arrow-outward-link .

Ifølge Russland angrep droner i luften og til vanns flere av skipene. De legger skylden for angrepet på Storbritannia. Det er ikke lagt frem bevis for påstanden.

Russiske krigsskip i Svartehavsflåten lå til havn ved Sevastopol på Krym i 2014. Russland påstår havnen ble angrepet av droner 29. oktober.

Storbritannia får også skylden for angrepet på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen i september. Britene kaller påstanden «oppdiktet».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ha funnet på angrepene på Krymhalvøya for å drive utpressing.

Nå ligger det an til at verden får tilgang til enda mindre korn. Dermed kan matprisene fremover bli enda høyere.

Russland lover at landet skal eksportere 500.000 tonn korn til verdens fattige land de neste fire månedene. Til det skal de få hjelp av Tyrkia. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass arrow-outward-link .

FN mener det er viktig at avtalen gjeninnføres.

– Vi oppfordrer alle parter til å gjøre alt de kan for å fornye kornavtalen og implementere den helt og holdent, deriblant å påskynde innsatsen for å fjerne alle gjenværende hindre for russisk korn- og gjødseleksport, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric i en uttalelse. Det skriver NTB.