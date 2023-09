Over 200 indiskættede har ledende politiske verv i andre land. Det har India nytte av.

Hva har statslederne i Storbritannia, Portugal, Irland, Guyana, Mauritius og Surinam til felles med toppsjefene i Verdensbanken, Google, Microsoft, IBM og Starbucks?

Kamala Harris er den første amerikanske visepresidenten med indisk familiebakgrunn. Rishi Sunak er britenes første statsminister med samme bakgrunn. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 23:09

Svaret er familiebakgrunn fra India.

India er verdens mest folkerike stat. Derfor bør det ikke være veldig overraskende at de også har en stor utvandrerbefolkning. Ifølge det indiske utenriksdepartementet bor det 13,5 millioner indiske borgere i utlandet. I tillegg kommer 18,6 millioner som har enten indiske foreldre eller besteforeldre.

Bare i USA bor det 4,5 millioner første eller andre generasjons indere.

De er en ressurs India bruker aktivt for å få politisk gjennomslag.

Tidligere i måneden var Rishi Sunak i New Delhi på G20-møtet, der ble han mottatt av statsminister Narendra Modi. Vis mer

Ledende politikere med indisk bakgrunn:

fullskjerm neste Chandrikapersad Santokhi, president i Sør-Amerikanske Surinam. 1 av 5 Foto: JOHANNA GERON / Reuters / NTB

Politisk gjennomslag

I regjeringen sin har britenes statsminister Rishi Sunak med seg statsrådene Suella Braverman og Claire Coutinho. Alle tre har familiebakgrunn fra India.

Under den første debatten før de amerikanske republikanernes nominasjonsvalg, var to av deltagerne indisk-amerikanske. Vivek Ramaswamy og Nicki Hailey håper å stille opp mot Joe Biden og hans indiskamerikanske visepresident Kamala Harris.

Den amerikanske organisasjonen Indiaspora kartlegger politikere med indisk bakgrunn. I 2021 fant de over 200 «indiske» politikere i 15 forskjellige land.

Her er noen av næringslivslederne med indisk bakgrunn:

fullskjerm neste Ajay Banga, sjef i Verdensbanken 1 av 6 Foto: Marte Gundersen / Aftenposten

Made in India

Midt i september ble toppledere fra amerikanske IT-bedrifter innkalt til høring i Senatet. Sammen med Elon Musk og Mark Zuckerberg fra Tesla og Facebook, møtte Satya Nadella fra Microsoft, Sundar Pichai fra Google/Alphabet og Arvind Krishna fra IBM. De tre har indisk bakgrunn.

Da USAs fremste teknologiledere møtte i USAs senat til høring om kunstig intelligens, inkluderte gjestene Sundar Pichai fra Google, Microsofts Satya Nadella og IBMs Arvind Krishna. Vis mer

På denne listen kunne man lagt til veldig mange andre ledere med indisk familiebakgrunn, som:

Laxman Narasimhan som leder Starbucks, Shantanu Narayen fra programvareselskapet Adobe, Leena Nair som leder Chanel, Vinai Venkatesham i fotballklubben Arsenal og svært mange andre.

I grenselandet mellom politikk og næringsliv finner vi Ajay Banga. Han kom fra toppjobben i Mastercard da han ble sjef for Verdensbanken. I den jobben møter han nestsjefen i Pengefondet (IMF), indiske Gita Gopinath.

Indiske medier bruker mye spalteplass på landsmenn som lykkes i utlandet. Det bidrar til å øke vanlige inderes stolthet over landet sitt. Regjeringen håper at suksesshistoriene kan bidra til at ledere rundt i verden får et mer positivt inntrykk av hele landet.

Himanshu Gulati har indiske foreldre. Vis mer

Hardt arbeid

– Dette har jeg reflektert over og diskutert med flere, sier Himanshu Gulati, da Aftenposten spør om hvordan indere kan lykkes så til de grader.

Han sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet. Foreldrene hans kom til Norge fra India på 1970-tallet. De bodde i Sogn og Fjordane da han ble født.

– Jeg tror dette har noe med kultur og verdiene man får med seg hjemmefra å gjøre. Man setter sin fulle dedikasjon, fokus og innsats i å jobbe hardt og bli mester i faget sitt.

Han sier at de som lykkes, har jobbet hardt for å bli den beste på feltet sitt, enten det er medisin, it, økonomi eller jus.

– Det er først når de kommer til topps, at de blir synlige.

– Så må du huske at den indiske diasporaen er ekstremt stor. Vi snakker jo om verdens mest folkerike land. Når det gjelder de som lykkes og kommer helt til topps, er det mennesker som har jobbet hardt og blitt godt integrert, sier han.

Da Leena Nair gikk til topps i motehuset Chanel, fikk det stor oppmerksomhet i India. Vis mer

Soft power

For fire år siden holdt den indiske diplomaten H.H.S. Viswanathant et foredrag om hvordan utvandrerne gjør nytte for seg. Han sa at de representerer myk makt. De kan påvirke gjennom personlig kontakt og på måter som ikke oppfattes som ubehagelig, politisk press.

– Det beste eksempelet er atomavtalen med USA fra begynnelsen av dette århundret, sa han.

– Mange innflytelsesrike indere i USA gjorde en fantastisk jobb som lobbyister mot kongressrepresentanter og senatorer og overbeviste dem om vårt syn på saken, fortsatte han, og la til at indere i utlandet er i ferd med å bli en veldig viktig ressurs.

Det indiske utenriksdepartementet la ut foredraget på sine hjemmesider.

Som norskamerikanere

– Det er utvilsomt en styrke for India at det er mange mektige internasjonale bedriftsledere, politiske ledere og andre med kunnskap om og et nettverk i India, sier Gulati i det norske Stortinget.

– Det er på samme måte som det er en styrke for Norge at vi har mange norskættede amerikanske ledere. Jeg tror likevel at suksessen til den indiske diasporaen skyldes nettopp at de er superintegrerte i sine respektive samfunn, og i motsetning til enkelte andre grupper ikke har sin lojalitet hengende igjen i opprinnelseslandet.

Mangfoldskompetanse i praksis

I en blogg reflekterte den indiske forretningsadvokaten Shuva Mandalover landsmennenes suksess rundt i verden. Han konkluderte med at indere er vant med å forholde seg til kulturelt mangfold. Samtidig har de med seg en ydmykhet i møte med andre.

Det hjelper dem når de skal lede store, sammensatte organisasjoner. I tillegg mener han at indere i utlandet må jobbe ekstra hardt for å vise hva de er gode for.

«Og da har du den perfekte oppskriften for å lykkes som leder,» skriver han.