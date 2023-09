Svensk minister etter krisemøte: – Vi kan ikke fortsette som før

Sveriges regjering holdt tirsdag krisemøte om den eskalerende gjengvolden som ryster landet.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmar på tirsdagens pressekonferanse. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 14:55

Kortversjonen Sveriges regjering har holdt krisemøte om landets økende gjengvold. Målet var å diskutere tiltak for å stoppe rekruttering av barn og unge til kriminelle gjenger.

I løpet av ti dager har Sverige opplevd syv skyteepisoder med dødelig utgang. Flere hendelser skal være knyttet til en intern konflikt i et kriminlet nettverk.

Regjeringen ønsker å innføre flere tiltak som anonyme vitner i rettssaker, bedring av kronvitnesystemet og innføring av visitasjonssoner. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– I lys av de siste to ukenes dramatiske og brutale hendelser er det en felles oppfatning at det ikke er et alternativ å gjøre det samme som vi har gjort til nå, sier justisminister Gunnar Strömmer etter møtet.

Representanter fra en rekke ulike etater deltok på møtet.

Møtet dreide seg først og fremst om tiltak for å stanse rekrutteringen av barn og unge til kriminelle miljøer. Ifølge svensk politi blir tre personer rekruttert inn i de kriminelle gjengene per dag.

Det innebærer cirka 1000 nye medlemmer per år.

– Uforståelig

– Det går ikke an å forstå denne kriminaliteten der unge blir overgripere og ofre, som en hvilken som helst annen ungdomskriminalitet. Det er en helt annen kategori med helt egne drivkrefter og strukturer, sier han, ifølge SVT.

Strömmer innkalte til møtet søndag.

– Mye av det vi gjør nå, skulle blitt gjort de siste åtte årene, sa han da.

Det var rådet mot organisert kriminalitet som diskuterte situasjonen. Her sitter rikspolitisjefen og representanter for andre justismyndigheter, samt for sosialmyndighetene, skoleverket og barnevernsinstitusjoner.

Dette er Rawa Majid (37), også kalt «den kurdiske reven». Han er internasjonalt etterlyst, siktet for grove narkotikaforbrytelser. Svensk politi mener han leder det kriminelle nettverket Foxtrot. Vis mer

Sju drap på ti dager

– Vi vil sikre at alle relevante aktører har den samme situasjonsforståelsen slik at vi kan få en felles kraft i tiltakene, sa Strömmer, som tilhører partiet Moderaterna.

I løpet av ti dager har Sverige blitt rammet av sju skyteepisoder med dødelig utgang. Situasjonen har ikke vært så farlig siden 1945, sa en polititopp i helgen. Politiet mener også at de har avverget drap.

Flere av hendelsene den siste uken skal skyldes en intern konflikt innad i Foxtrot-nettverket, melder svenske medier. Foxtrot-nettverket ledes, ifølge politiet, av Uppsala-mannen RAWA Majid (37).

Han har fått kallenavnet «Den kurdiske reven». Han har flyktet fra Sverige, hvor han er siktet eller tiltalt i en rekke saker. Nå oppholder han seg i Tyrkia, hvor han har skaffet seg statsborgerskap.

En mann ble funnet skutt i en trappeoppgang i Uppsala forrige uke. Mannen, som jobbet i hjemmetjenesten, døde senere. Han skal ikke ha noen koblinger til kriminalitet. Men en person med tilknytning til Den kurdiske reven skal ha bodd på samme sted. Vis mer

Vil ta i bruk hemmelig avlytting

Den svenske regjeringen har en rekke grep de ønsker å innføre for å få bukt med gjengvolden.

Blant annet vil de gjøre det mulig å føre anonyme vitner i rettssaker. Flere personer nekter i dag å forklare seg i rettssaker med kriminelle gjenger av frykt for represalier.

De vil også bedre det såkalte kronvitnesystemet . Det gjør det mulig for personer fra kriminelle miljøer som vitner mot sine tidligere venner og gjengmedlemmer å få strafferabatt.

De ønsker også å innføre såkalte visitasjonssoner. Dette er blitt brukt i blant annet Danmark, hvor dansk politi har brukt dette i bekjempelsen av kriminelle gjenger.

Allerede fra 1. oktober kan svensk politi ta i bruk hemmelig avlytting i forebyggende formål, for å stoppe ulike typer kriminalitet.