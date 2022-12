Svenske dømt for drap og terrorplaner på Gotland

Svenske Theodor Engström er dømt til rettspsykiatrisk behandling for drap og forberedelse til terrorangrep, opplyser Gotlands tingrett.

En tegning fra rettssaken mot Theodor Engström. Her med sin forsvarer Staffan Fredriksson.

33-åringen har stått tiltalt for å ha drept en kjent psykiater på åpen gate i Visby under politikeruka Almedalsveckan på Gotland den 6. juli.

Han planla også å drepe leder for Centerpartiet Annie Lööf, men han ble pågrepet rett etter drapet på Ing-Marie Wieselgren, som hadde en toppstilling innenfor svensk psykiatri.

Aktoratet la ned påstand om livsvarig fengsel til tross for at rettspsykiatere har konkludert med at Engström lider av en alvorlig psykisk lidelse.

Forsvaret har på sin side ønsket rettspsykiatrisk behandling, og da dommen falt tirsdag, var det forsvarets argumentasjon som veide tyngst.

Drap var ikke terror

Engström har tilstått drapet og drapsplanene, men det har vært knyttet spenning til om han kom til å bli dømt for terror.

Tingretten på Gotland kom fram til at drapet på Wieselgren ikke skulle anses som et terrorangrep. Årsaken er at drapet ikke anses å ha skadd eller kunnet skade Sverige på en slik måte som kreves for at det kan anses som terror, skriver rettens administrator Per Sundgren i en pressemelding.

Theodor Engström ble også dømt for å ha planlagt å drepe Centerpartiets partileder Annie Lööf.

Drapsplanene mot Lööf oppfyller imidlertid betingelse for å regnes som terror, ifølge tingretten.

– Levd i et spøkelsesbur

– Jeg er i veldig dårlig form. Jeg har tilbrakt livet mitt i det jeg kaller et spøkelsesbur, i familiehjemmet, med nesten ingen kontakt med mine medmennesker utenfor, sa Engström under rettssaken i november. Han har selv beskrevet drapet i Visby som en «selvmordsbombing».

– Der krasjet jeg min virkelighet i mine medmenneskers fiendtlige konsensusvirkelighet, sa han.

I sin forklaring i retten hevdet han at det var en tilfeldighet at drapsplanen var rettet mot Lööf. Gamle videoopptak har imidlertid avslørt at han flere ganger har vært til stede på arrangementer der Lööf har deltatt.

– Hun var et mulig mål blant flere andre, hundrevis av andre, sa han.

Han sa også at det var tilfeldig at det var Wieselgren som ble drept.

Påvirket valgkampen

Lööf, som har varslet at hun går av som partileder, var selv til stede under rettssaken. Der fortalte hun hvordan hun i årevis er blitt utsatt for hat og trusler. Med drapet i Visby var en grense overtrådt.

– Det rammet meg veldig hardt at en ansatt tjenesteperson ble rammet at et slikt brutalt angrep. Det kom veldig nært innpå meg, sa hun.

Ifølge Lööf ble det ekstra tøft da hun fikk vite at hun selv var et mål for Engström, noe som påvirket henne ikke minst under høstens valgkamp.

– Fortsatt ser jeg på hva mennesker har i hendene, når de kommer mot meg, både i private og profesjonelle sammenhenger. Det er vanskelig å slippe det, sa Lööf.