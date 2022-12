Politisk press fra Moskva gjør at russerne kjemper for strategisk uviktig by

Byen Bakhmut i Donetsk gir ingen strategiske fordeler, men er en viktig politisk seier for Russland. – Det er spørsmål om det er verd innsatsen, sier militærekspert.

To ukrainske soldater sender ut en drone for test-flyvning.

Sigrid Gausen Journalist

11 minutter siden

Bildene kunne vært fra 1. verdenskrig. Et landskap i brunt, grått og svart med skyttergraver. Men i stedet for flammekastere, sender ukrainske soldatene opp droner.

Ukrainske soldater forsvarer Bakhmut med full styrke. Byen har i månedsvis vært under angrep fra russerne. Nå trappes angrepene opp. Planen er å omringe byen helt.

Men Bakhmut er ingen stor og viktig by. Innbyggertallet har ligget på 80.000. Nå ligger den nedbombet.

– Det virker som om Russland har en slags fiksering på byen. Om de tar den, kan de presentere det som en seier i en situasjon hvor Russland må svelge mange nederlag, sier oberstløytnant Palle Ydstebø. Han er hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen.

Ukraina vil ikke gi slipp på byen, fordi de vet at okkuperte områder ofte blir utsatt for alvorlige overgrep, forklarer Ydstebø.

Det ukrainske utenriksdepartementet har publisert bilder som viser hvordan situasjonen er ved frontlinjene i Bakhmut. Forholdene blir sammenlignet med dem under 1. verdenskrig.

– Politisk driv for suksess

For Moskva vil ikke byen gi noen stor strategisk gevinst. Likevel begynte russiske styrker å trappe opp angrepene mot byen i august i år.

– Det er et politisk driv for å få til en suksess. Det er vel det eneste stedet med navn og størrelse hvor de kan ha håp om å få til noe, sier Ydstebø.

Han forklarer at Russland nå betaler en høy pris for å erobre byen. De få fremskrittene det nå meldes om, er små.

– Russland har angrepet byen lenge uten fremgang. Det er små fremstøt sør for byen, men det er på husklynge- og veikryssnivå.

De seige angrepene på byen passer inn i Russlands langsiktige mål, nemlig å okkupere hele fylket Donetsk. Sånn sett er Bakhmut et steg på veien, ifølge Ydstebø.

Svekket Russland, standhaftig Ukraina

Ydstebø tror den russiske offensive kraften er svekket. – For det første på grunn av at de ikke har samme artillerikapasitet lenger. Det er usikkert hvor godt de klarer å angripe.

Den andre punktet er at det ukrainske forsvaret av byen er ganske solid. – De har fått vestlige presisjonsvåpen som gjør det mulig å ødelegge det russiske artilleriet.

Ydstebø sier det ukrainske forsvaret også er svær lite villig til å gi byen fra seg, selv om de kunne hatt fordeler med å ha et mer mobilt forsvar.

– Når man har sett de russiske overgrepene som er begått i de okkuperte områdene, endrer det prioriteringene. Det har vært alt fra vilkårlig drap på sivile til ødeleggelser og plyndring.

Det ukrainske forsvaret avfyrer raketter mot russiske styrker ved Bakhmut.

Droner i kamp

I et intervju 2. desember fortalte en soldat ved fronten i Bakhmut om tøffe forhold, og at russiske styrker fortsetter å angripe til tross for store tap, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Russland angriper og skyter artilleriild langs hele fronten ved byen, forklarer Ydstebø.

– Det er en liten plass der de banker i vei, så er det spørsmål om det er verd innsatsen.

Det er på mange måter en stillingskrig, der soldatene tilbringer mye av dagene i kalde og våte skyttergraver. De bruker også droner for å identifisere militære mål og målrette våpen, skriver CNN.

– Taktikken deres er å sende disse stakkars menneskene frem som vi trenger å eliminere. De kan ikke ta Bakhmut med et direkte angrep, så de gikk rundt det. Vi måtte flytte fra byområdene til feltene der vi er veldig utsatt for artilleri, forklarer en soldat til CNN.

Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, har sagt at antallet ukrainske ofre er et sikkerhetsspørsmål og noe han ikke diskuterer, skriver CBC.

Men i en tale tidligere denne uken indikerte han at situasjonen i Bakhmut er dyster. – Situasjonen på frontlinjen er vanskelig. Til tross for ekstremt store tap prøver okkupantene fortsatt å rykke frem mot Donetsk-regionen, sa han.