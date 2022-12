Kina kutter i smittevernet. Neste fase i gjenåpningen kan komme raskt.

Kinesisk gjenåpning kan redde både Kinas og verdens økonomi. Men noen kinesere er engstelige for hvordan det skal gå.

Kø foran et apotek i Beijing den 6. desember.

Tirsdag kunne folk i Kinas hovedstad Beijing igjen få gå i parken, handle på kjøpesenter og komme inn på en flyplass uten å måtte vise til en negativ koronatest. Kina har hatt verdens kanskje tøffeste regime mot covid-19. Men etter en bølge med protester, kan landet være i ferd med å legge om kursen.

De statsstyrte mediene toner nå ned farene forbundet med koronasmitte. Nå fremheves det at omikronvarianten i mindre grad fører til alvorlig sykdom. Noe resten av verden ble klar over for bortimot et år siden.

Ondag ble det det klart at kinesiske myndigheter nå endrer retningslinjene for koronasmitte. Nå kan noen positive tilfeller settes i karantene hjemme, og kravene for PCR-testing nedskaleres.

Ifølge nye retningslinjer fra Kinas nasjonale helsekommisjon (NHC) kan smittede personer uten symptomer eller personer med mild sykdom isolere seg hjemme. I tillegg vil landet generelt nedskalere testingen.

Allerede tirsdag fikk forventingene om lettelsene en positiv effekt på markedene. Vanlige kinesere er imidlertid litt nervøse for endringene. De vil sikre seg dersom det skulle komme en stor smittebølge.

Kina har slitt økonomisk

Under Xi Jinpings ledelse har Kina tviholdt på en nullvisjon - en visjon norske eksperter mener ikke er bærekraftig. De mener viruset er så smittsomt at det må svært sterke tiltak til for å holde det nede. Tiltak som ødelegger for økonomien, noe Kina allerede har merket.

Munnbind er fremdeles et svært vanlig syn i gatene i Shanghai.

I mars mente myndighetene at Kinas økonomi skulle vokse med 5,5 prosent i 2022. Det kommer ikke til å skje. Et mer realistisk tall er 3,3 prosent, skriver OECD i en fersk analyse.

Nå reagerer markedene positivt på meldingene om at en oppmykning i smitteverntiltakene er i gang. Siden begynnelsen av november har den kinesiske valutaen styrket seg 5 prosent mot dollaren.

Investorene håper verdens nest største økonomi skal gjenoppnå gamle vekstrater. Det kan i så fall bidra til vekst i en verden tynget av krig og inflasjon.

Muligens mot full gjenåpning neste år

Analytikere ser for seg at Kina kan komme til å gjenåpne økonomien og fjerne de strenge grensekontrollene heller tidlig enn sent neste år. Noen spår full gjenåpning til våren, melder Reuters.

Meningsmålinger tyder imidlertid på at kineserne vil vente litt lenger med å reise.

Ett positivt smittetilfelle førte til at studentene ved Nanjing Tekniske Universitet ikke fikk gå hjem. Det gjorde studentene forbannet.

Kinas myndigheter har i tre år rettferdiggjort strenge koronatiltak med at utbredt smitte kan komme til å kreve mange menneskeliv. Ifølge utenlandske eksperter kan det fremdeles komme til å skje, dersom landet får en svært stor smittespredning i løpet av kort tid.

Kina har et sårbart helsesystem.

Kinas vaksiner er så dårlige at det trengs tre doser for at de skal være like effektive som to doser med en vestlige mRNA-vaksine.

Bare 40 prosent av kinesere over 80 år har tatt tre vaksinedoser. Og dette er altså vaksinene man tror er mindre effektive.

Apotekene går tom for varer

Mange kinesere er nervøse for hva som kan komme til å skje med dem dersom landet får en stor smittebølge. De forsøker derfor å skaffe seg utstyr og medisiner som folk tror de kan få bruk for.

Apotek, medisinutsalg på nettet og farmasøytiske selskaper melder alle at salget har gått i været.

Det er tre ting folk vil ha: Koronatester, munnbind og smertestillende- og betennelsesdempende tabletter.

Folk stiller seg i kø for å kjøpe medisiner fra et apotek i Beijing den 6. desember.

JD Health, Kinas største selskap for salg av helsetjenester på nettet, sier salget av koronatester gikk opp med 344 prosent den siste uken.

– Alle rundt meg kjøper selvtester. Selv har jeg kjøpt 50 tester, sier 40 år gamle Huang Yuqi fra Beijing til Reuters.

– Landet er på vei inn i en ny type pandemihåndtering, og jeg er usikker på hva som kommer til å skje. Vi kan bare forsøke å beskytte oss selv, så jeg kjøper munnbind, hodepinetabletter og ibux.

En butikkassistent i Beijing sier til Reuters at de er utsolgt for febermedisin. Myndighetene har allerede tatt skritt for å hindre at noen forsøker å skru opp prisene.

Den økte etterspørselen har ført til børsoppgang for medisinprodusentene. De to største produsentene av hostesaft og ibux har gått opp med 8–10 prosent.