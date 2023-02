Rockestjerne på barrikaden for Putin i FN

Russland inviterte Pink Floyd-legenden Roger Waters (79) til FNs sikkerhetsråd torsdag. Han ga dem i alle fall litt av det de ønsket seg.

Roger Waters fortalte FNs sikkerhetsråd at milliarder av brødre og søstre forventer at de skaper fred.

Roger Waters var en av grunnleggerne av et tidenes største rockeband. I Pink Floyd spilte og sang han fra 1965 til 1985. Han er vant til å stå på scenen. Torsdag fikk han et uvanlig publikum.

Russlands FN-delegasjon inviterte ham til å tale for Sikkerhetsrådet. Bakgrunnen er trolig at han flere ganger har uttalt seg om krigen i Ukraina på en måte Moskva setter stor pris på.

Roger Waters er for tiden på turné, mange steder møter han krav om boikott.

Fakta Pink Floyd I 1965 gikk Syd Barrett, Nick Mason, Richard Wright og Roger Waters sammen og dannet Pink Floyd. To år senere ble David Gilmour med. Etter at Syd Barrett trakk seg tilbake, ble Waters den drivende kreative kraft. De begynte med psykedelisk rock. På 1970-tallet ga de ut klassikere som «The Dark Side of the Moon», Wish You Were Here» og «The Wall». Rogers forlot gruppen i 1985. I 2022 utga Gilmour og Mason ut «Hey, Hey, rise Up!» i protest mot invasjonen i Ukraina. De kalte seg Pink Floyd. Vis mer

I oktober i fjor ble han intervjuet av magasinet Rolling Stone. Da hevdet den gamle rockeren at han sto på en ukrainsk «likvidasjonsliste».

Han mener at Russland ble «presset» til å invadere Ukraina. Ifølge Waters forsøkte russerne å finne diplomatiske løsninger i 20 år. Men Vestens politikk gjorde invasjonen nødvendig, slik han ser verden.

I et intervju med CNN kalte han president Joe Biden en krigsforbryter.

Den gamle rockeren mener at Vestlige medier er motstykket til russisk propaganda. Som eksempel nevner han avsløringene av at Russland forsøkte å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Mener Russland ble provosert

Om de russiske FN-diplomatene håpet at Waters skulle gjenta alt dette i den TV-sendte talen, ble de skuffet.

Han fortalte ambassadørene i Sikkerhetsrådet at han leste seg opp før talen. Da oppdaget han at stormaktene med fast plass i rådet har vetorett.

Det skuffet ham, for da fremstår Sikkerhetsrådet som en tannløs organisasjon. Men da han våknet torsdag, fikk han det han kaller en åpenbaring. Om rådet er tannløst, kan han si hva han vil. For diplomatene kan uansett ikke bite hodet av ham.

I den kvarter lange talen snakket han «på vegne av fire milliarder brødre og søstre». Han sa at han representerte alle undertrykte, fredsbevegelsen og andre som sliter med å komme til orde.

Etter seks minutter fikk russerne litt av det de ønsket seg, men med en bismak:

– Den russiske føderasjonens invasjon av Ukraina var ulovlig, jeg fordømmer den med så sterke ord som mulig.

Så fortsatte han:

– Den russiske invasjonen av Ukraina var ikke uten forutgående provokasjoner. Så jeg fordømmer også provokatørene, med så sterke ord som mulig. Sånn, så har jeg sagt det.

Waters langet også ut mot dem som sender våpen til «regimet i Kyiv».

En gang var de venner. Mens Roger Waters har sine egne analyser av verdensbegivenheter, holder resten av Pink Floyd seg til mer aksepterte analyser. Bildet er fra 1967 og viser Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett og Richard Wright.

Enda en stein i muren

Uttalelsene om Ukraina falt ikke i god jord hos landets FN-ambassadør Serhij Kyslytsia. Han konkluderte med at Waters bare er «enda en stein i muren» av russisk propaganda.

Det var en henvisning til den store hiten «Another brick in the wall».

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja var langt mer positiv, skriver BBC. Han hoppet over uttalelsen om at invasjonen var ulovlig. I stedet roste han Waters for en «svært presis analyse» av situasjonen.

Den amerikanske FN-diplomaten Richard Mills sa at Waters har en imponerende fortid som artist, men han var mindre sikker på at Rogers er rett man til å informere Sikkerhetsrådet om sikkerhetspolitikk.

Gamle venner tar avstand

Tidligere denne uken la Polly Samson ut et budskap om Waters på Twitter. Hun er gift med Dave Gilmour, som spilte med Waters i Pink Floyd.

Hun er ikke nådig:

«Det er trist Roger Waters, du er antisemittisk inn til din råtne kjerne. Og en forsvarer av Putin og en lyvende, stjelende, hyklersk, skattesnytende, kvinnefiendtlig, syk-av-misunnelse, stormannsgal. Nok av tullet ditt.»

David Gilmour syntes ikke at hun gikk for langt. Han føyde til at «hvert ord er sant».

Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1979 protesterte Pink Floyd så høylytt at platene deres ble forbudt.

I fjor gikk de gamle vennene hans fra Pink Floyd sammen og laget en plate til støtte for Ukraina, uten Waters.

Da skrev Politico tørt, under overskriften «Wish you weren’t here». Det spiller på platen «Wish you were here»:

«Medlemmene i Pink Floyd hadde ikke behov for enda en grunn til å hate hverandre, men Russlands invasjon av Ukraina ga dem en allikevel.»

Roger Waters er for tiden på turne. Han har møtt motstand og krav om boikott i flere land. I april har han to konserter i Oslo.