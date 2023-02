Iranske medier: Gir amnesti til tusenvis som ble tatt til fange under protestene

Irans øverste leder Ali Khamenei har innvilget amnesti til «titusenvis av fanger» som ble dømt etter de omfattende protestene i fjor, melder iranske medier.

05.02.2023 12:30

Både den iranske Revolusjonsgardens nyhetsbyrå Fars, de iranske universitetsstudentenes nyhetsbyrå ISNA og flere andre medier i Iran melder om amnestiet.

Ifølge ISNA gjelder ikke amnestiet dem som er dømt for spionasje eller kontakt med utenlandsk etterretning.

– Fanger som ikke er siktet for å ha spionert for utenlandske etterretningsorganisasjoner, for å ha hatt direkte kontakt med utenlandske agenter, for med overlegg å ha drept eller påført andre skade, for å ha satt fyr på og ødelagt offentlig eiendom vil bli benådet, heter det i kunngjøringen som er gjengitt av iranske medier.

Ifølge kunngjøringen kommer amnestiet i forbindelse med årsdagen for revolusjonen i landet, som i 1979 førte til at sjahen ble styrtet og at ayatolla Khomeini i februar returnerte til Iran etter 14 år i eksil.

Over 500 mennesker ble ifølge aktivistnettverket HRANA drept av iranske sikkerhetsstyrker i protestene som brøt ut over hele landet etter at en 22 år gammel kurdisk kvinne døde i det iranske moralpolitiets varetekt i Teheran i midten av september i fjor.

Rundt 20.000 ble pågrepet, og over 100 av dem ble siktet for lovbrudd som kan gi dødsstraff. Fire dødsdømte er alt henrettet.

Amnestiet gjelder ifølge iranske medier også for andre som sitter fengslet i Iran.