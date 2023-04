Biden talte i natt på pressefest. Fleipet med egen alder og Trump.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): – Journalistikk er ikke en forbrytelse, sa Joe Biden før han gjorde narr av seg selv og en rekke motstandere.

President Joe Biden kunngjorde denne uken at han ønsker seg fire nye år som president. Lørdag holdt han tale på en middag for pressekorpset i Det hvite hus.

30.04.2023 07:10

Sent lørdag kveld holdt president Joe Biden tale på et fasjonabelt hotell i Washington. – Jeg tror på regelen om ytringsfrihet i grunnloven. Og det er ikke bare fordi min gode venn James Madison skrev den, sa Biden.

Madisons var USAs 4. president. Biden fastslo at det er greit å være opptatt av kandidaters alder.

– Alle er det. Og med alle mener jeg New York Times, sa han.

Middagen for pressekorpset har vært en tradisjon siden 1921. Den gang deltok ca. 50 personer. Lørdag kveld var ca. 2600 gjester til stede.

Journalister, politikere, generaler, samfunnstopper, TV-kjendiser, artister og filmstjerner er blant dem som kommer til en av Washingtons mest ettertraktede tilstelninger.

Advarte gjestene

Biden advarte gjestene mot å dumme seg ut på festen.

– Hvis du er desorientert eller forvirret, er du enten full eller Marjorie Taylor Greene, sa han.

Greene er en republikaner fra Georgia kjent for hissige utfall og konspirasjonsteorier.

Fleipet med Trump og Carlson

Biden kunngjorde denne uken at han vil stille til valg for å få fire nye år i Det hvite hus. Han gjentok sitt slagord om at «jobben er ikke over».

– Bortsett fra for Tucker Carlson, sa Biden.

Carlson mistet sin jobb som Biden-kritisk programleder hos TV-kanalen Fox News sist helg.

Biden leverte også et par stikk til sin forgjenger og mulige motkandidat Donald Trump.

– Vi har skapt 12 millioner nye jobber i min tid. Da har vi bare talt med advokatene som forsvarer den forrige presidenten, sa han.

Han snakket også om forliket Fox News nylig inngikk med en produsent av stemmemaskiner.

– I fjor kunne reportere fra Fox News være med her siden de hadde fått vaksinene sine. I år er de her fordi de etter et forlik på 787 millioner dollar ikke kan takke nei til et gratis måltid, sa Biden.

Graderte papirer

Biden sa også at komiker Roy Wood jr., som skulle snakke etterpå, hadde lovet ham ti dollar om han talte kortere enn ti minutter.

– Det er en ny vri: en president som blir tilbudt hysjpenger, sa Biden.

Biden tok til slutt solbriller på og introduserte Wood.

Komikeren gikk opp på talerstolen og henvendte seg til Biden:

– Du glemte noen graderte papirer her oppe, sa Wood.

Også han streifet innom Bidens alder og antydet at presidenten stadig trenger en lur.

Enkelte observatører mente Bidens opptreden lørdag kveld var det egentlige avsparket for valgkampen. Budskapet fra Det hvite hus var, ble det sagt, at «jo da, Biden er gammel, men han får ting gjort».

Wall Street Journal

Middagen handler til dels om vitsing, men også i stor grad om frie ytringer og pressefrihet. Presidenten og førstedame Jill Biden møtte lørdag familien til Evan Gershkovich der.

Gershkovich er reporter for Wall Street Journal i Moskva. I mars ble han arrestert i Russland. Han er siktet for spionasje og kan få opptil 20 år i fengsel. USA mener anklagen er gal.

– Alle her står sammen med dere, sa Biden til reporterens familie.

Biden lovet at hans regjering skal gjøre alt som står i deres makt for å få ham tilbake.

– Journalistikk er ikke en forbrytelse, sa han.

Han nevnte også flere andre amerikanere som sitter fengslet uten grunn i andre land.

– Jeg arbeider som helvete for å få dem hjem, sa Biden.

Om løgn og sannhet

Biden var også intens og alvorlig om et annet emne.

– Vårt demokrati og deler av den ekstreme pressen er forgiftet. Sannhet blir begravet av løgn, og løgn lever videre som sannhet. Løgn fortelles med profitt og makt som motiv, sa han.

Festen i 2011

Normalt møter presidenten opp på denne festen og later til å le godmodig av å bli gjort narr av. Presidenten får jo også si sitt. Middagen i 2011 er blitt legendarisk.

Donald Trump var da mest kjent som suksessrik leder av et realityprogram på TV. Han var også frontfigur for en bevegelse som sådde tvil om president Barack Obama var amerikaner. Han satt i salen og ble nådeløst fleipet med av Obama og komiker Seth Meyers.

– Jeg vet at han har fått mye tyn i det siste. Men ingen blir gladere eller kryere av å kunne legge denne fødselsattest-saken død enn The Donald, sa Obama. Han la til:

– Nå kan han endelig gå tilbake til å fokusere på de viktige sakene – som om vi forfalsket månelandingen, sa Obama.

Ryktet sier at dette var kvelden da Trump bestemte seg for å stille til valg. Selv har han benektet det.

Trump deltok ikke på disse middagene da han var president.