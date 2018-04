Macron og Trump sier at de vil jobbe for å fremforhandle en ny atomavtale med Iran

Denne uken er Macron og kona Brigitte på et tre dager langt statsbesøk til Washington – det første besøket med denne statusen i Trumps presidentperiode.

Tirsdag møttes de to lederne i Det hvite hus. De diskuterte blant annet Iran og Nord-Korea.

Det var knyttet spenning til hva de to lederne ville si om atomavtalen med Iran, som ble inngått mellom USA, Iran og flere andre land under president Barack Obama.

Vil jobbe med ny atomavtale med Iran

Under en pressekonferanse etter møtet sa Macron at USA og Frankrike skal jobbe sammen for å få til en ny avtale med Iran.

Han sa at dagens avtale ikke er «tilstrekkelig», men understreket samtidig at dagens avtale ikke bør brytes fordi den er viktig for å hindre at Iran gjenopptar sitt arbeid med å utvikle atomvåpen. Avtalen fryser iranernes atomprogrammet frem til 2025.

– Dette handler ikke om å rive i filler den nåværende avtalen, sa den franske presidenten.

Trump truer med å bryte avtalen

Trump ville ikke si om USA har tenkt å bryte avtalen med Iran, men gjentok at avtalen «aldri burde ha blitt inngått». 12. mai er neste frist for Trump-administrasjonen til å sertifisere at Iran fortsatt lever opp til avtalen.

– Ingen vet hva jeg vil gjøre den 12. mai, sa Trump på pressekonferansen med Macron.

I valgkampen sa Trump at han ville bryte avtalen med makthaverne i Teheran. De andre partene i avtalen, blant dem Frankrike, ønsker å beholde avtalen.

– Den var sinnssyk. Latterlig, sa Trump om Iran-avtalen i forkant av møtet.

Vil stanse Irans rakettprogram

Macron la frem en liste med krav til den nye avtalen, som han sa skulle være et tillegg til den nåværende.

Den må hindre all kjernefysisk aktivitet i Iran til 2025, landet må slutte å anrike uran og i tillegg stanse sitt program for utvikling av langtrekkende raketter.

Så langt har Iran fullstendig avvist alle forslag om å endre den nåværende avtalen, skriver NTB.

Trump advarte om at Iran vil få «større problemer enn de noen gang har hatt» dersom landet gjenopptar sitt atomprogram. Iranske myndigheter har gjort det klart at de akter å gjøre det hvis USA trekker seg fra avtalen, skriver NTB.

Senere tirsdag vil den franske presidenten og hans kone vil bli gjort stas på med gallamiddag. De to presidentene og rundt 150 andre gjester være til stede under den offisielle middagen i Det hvite hus.