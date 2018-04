Nattens Syria-angrep oppsummert i fire punkter

1. Trump taler mens det meldes om smell i Damaskus

Klokken 03 natt til lørdag norsk tid gikk USAs president Donald Trump på talerstolen og fortalte at USA, Storbritannia og Frankrike ville gjennomføre et koordinert og målrettet angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem. Allerede mens presidenten snakket ble det meldt om kraftige eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus.

I talen kom Trump med et tydelig budskap til Syrias allierte, Russland og Iran.

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte Trump.

Kort tid senere i natt bekreftet Storbritannias statsminister Theresa May og Frankrikes statsminister Emmanuel Macron deltagelse i angrepet.

2. Disse tre anleggene var målet for angrepet

Himmelen over Damaskus ble lyst opp av luftforsvarssystemer i det luftangrepene traff militærbaser og forskningsanlegg i den syriske hovedstaden.

USA, Storbritannia og Frankrike hadde følgende tre mål:

Et vitenskapelig forskningssenter i Damaskus som angivelig har vært sentralt i å utvikle, produsere og teste Syrias kjemiske våpen.

Et militært lager vest for byen Homs som angivelig er blitt brukt til å oppbevare kjemiske våpen.

Et annet lageranlegg i nærheten av det andre målet, hvor det også ligger en viktig kommandopost.

Ifølge USAs utenriksminister Jim Mattis brukte man dobbelt så mye krigsmateriell som i det amerikanske angrepet mot Syria i fjor, da 59 Tomahawk-missiler ble avfyrt. Ingen er meldt drept i angrepet. En syrisk militær kilde har oppgitt at seks soldater ble såret, mens den syriske hæren har oppgitt at tre sivile ble såret av en rakett som ikke traff målet.

3. Russland: «Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris»

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kom med en uttalelse lørdag morgen der han støtter aksjonen til de tre NATO-landene.

– Jeg støtter handlingene til USA, Frankrike og Storbritannia mot det syriske regimes anlegg for kjemiske våpen, sa Stoltenberg, som mener angrepet vil redusere regimets mulighet til å «ytterligere angripe folket i Syria med kjemiske våpen.»

Russland og Iran, Syrias to allierte fordømte raskt angrepene. Talskvinne Maria Zakharova i russisk UD skrev følgende på Facebook:

– De som står bak dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig fremtid, skriver Zakharova.

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov har gjort det klart at angrepet i Syria vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris. USA er et land som har verdens største arsenal av kjemiske våpen, og har ingen rett til å anklage andre, sier Antonov.

Hva slags konsekvenser nattens angrep vil få, er foreløpig ukjent.

Også Iran har fordømt angrepet, og kaller det et brudd på folkeretten og Syrias territorielle integritet. Lørdag morgen fastslo utenriksdepartementet i Teheran at Iran er imot bruk av kjemiske våpen.

FNS generalsekretær Antonio de Oliveira Guterres oppfordret samtidig alle medlemsland til å være tilbakeholdne.

– Enhver handling som kan eskalere situasjonen og øke lidelsene til det syriske folk må unngås, sier han.

Disse landene hadde lørdag morgen uttrykt støtte til angrepet: Israel, Tyrkia, Danmark, Canada og Japan. Også NATO støtter angrepet. Disse har fordømt angrepet: Syria, Russland, Iran og Hizbollah.

4. Syria: «Skamløst brudd på folkeretten»

Lørdag morgen samlet hundrevis av syrere seg i sentrum av Damaskus. Mange av dem hadde med seg syriske, russiske og iranske flagg og noen klappet i hendene, danse og kjørte i bilkolonner mens de tutet i horn og ropte:

«Vi er dine menn, Bashar!»

Fem timer etter at Donald Trump offentlige angrepet kom det en uttalelse fra det syriske utenriksdepartementet. Nattens angrep ble karakterisert som brutalt og barbarisk.

– Den syriske arabiske republikken fordømmer på aller sterkeste vis den brutale amerikansk-fransk-britiske aggresjonen mot Syria som innebærer et skamløst brudd på folkeretten, sier en kilde i det syriske utenriksdepartementet, ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

I uttalelsen heter det også at angrepet «skal hindre arbeidet til Organisasjonen for forbud et mot kjemiske våpen (OPWC)», som etter planen skal startet granskningen av hva som skjedde i Douma utenfor Damaskus for en uke siden.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa kort tid etter at angrepene var over litt før klokken 05 norsk tid, at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt flere angrep. Han fortalte til CNN at nattens angrep var et engangstilfelle.

– Ansvaret ligger nå på Syrias leder Bashar al Assad om han vil bruke kjemiske våpen i fremtiden.