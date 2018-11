Politiet arbeidet lørdag kveld med å få oversikt over hva som er skjedd og var natt til søndag tilbakeholdne med opplysninger. Beskjeden om at skudd var avfyrt kom inn klokken 21.20 lørdag.

– Så vidt jeg vet er alle i live, men jeg kan ikke si noe om skadene eller hvordan personene har det akkurat nå, sier pressetalsperson Tommy Nyman ved politiet i Göteborg.

Han sier at ikke alle har skuddskader.

På sin hjemmeside opplyser politiet at de har tatt et antall personer inn til avhør og igangsatt etterforskning av drapsforsøk, men det foreligger ingen opplysninger om at noen er pågrepet ennå.

Store mannskaper rykket ut, i tillegg til ambulanser, og det skal ha vært kaotisk en periode. Flere personbiler er stanset og kontrollert i løpet av kvelden. Et større område rundt de aktuelle adressene er sperret av for tekniske undersøkelser.