Elon Musk erstattet som styreleder i Tesla

Denholm er i dag finans- og strategidirektør for Telstra, som er Australias største telekomselskap. Den jobben har hun hatt siden 1. oktober.

Hun tar over etter at Musk, som fremdeles er administrerende direktør i Tesla, ble tvunget til å gå av som styreleder etter et forlik med det amerikanske finanstilsynet SEC.

Forliket kom i stand etter at SEC saksøkte Musk etter at han i august i år skrev at han ville ta Tesla av børsen. Finanstilsynet mente han med dette ga falsk og villedende informasjon til markedet.