Egyptisk økonom og forlegger pågrepet

Den prisbelønte økonomen Abdel-Khaleq Faroq og hans forlegger Ibrahim el-Khateib ble pågrepet søndag. Økonomens advokater sier han ble avhørt i sju timer før påtalemyndigheten fikk ham fengslet i fire dager mens en etterforskning pågår.

Egyptiske myndigheter setter merkelappen «fake news» på økonomens kritiske bok, et begrep som også ofte brukes av USAs president Donald Trump om nyheter han ikke liker.

Boken heter «Er Egypt egentlig et fattig land?» og er ennå ikke utgitt. Den er imidlertid lagt ut på nett av aktivister. Den inneholder skarp kritikk av den økonomiske politikken til Abdel-Fattah al-Sisi, som er landets tidligere hærsjef. Han kritiseres for å mangle den visjonen som er nødvendig for å få Egypt ut av det økonomiske uføret.

Farouq legger skylden på landets dårlige økonomi på det han kaller militærets maktmonopol siden 1952. Sisi har fremholdt at Egypt er et fattig land som ikke lenger har råd til statlig subsidiering av viktige varer og tjenester, noe som tidligere var en hjørnestein i statens politikk for å hjelpe fattige innbyggere.

– Det viser en åpenbar uvitenhet om de realistiske og ubrukte mulighetene i Egypts økonomi og samfunn, og mangelen på en visjon om å utnytte dem, skriver Farouq.