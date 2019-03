Boeing-fly var nære å styrte dagen før dødsulykken i Indonesia

Den 28. oktober i fjor kjempet et Lion Air-mannskap alt de hadde for å rette opp et Boeing 737 MAX 8-fly som var i full fart nedover mot bakken. En pilot som egentlig hadde fri og tilfeldigvis satt i cockpiten visste imidlertid heldigvis hva man skulle gjøre.

Han lyktes i å finne problemet og fortalte mannskapet hvordan de skulle deaktivere et defekt flykontrollsystem i flyet, slik at det ble reddet, sier kilder tett på etterforskningen av Lion Air-ulykken i Indonesia til Bloomberg.

Styrtet dagen etter

Dagen etter nestenulykken, den 29. oktober, lettet samme fly igjen med et annet mannskap. Da støtte det på et identisk problem og styrtet ned i Javasjøen kort tid etter avgang fra Jakarta. Alle de 189 om bord mistet livet.

Fem måneder senere styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. Etter å ha mottatt Ethiopian Airlines-flyets svarte bokser, sa Etiopias transportminister Dagmawit Moges at det tilsynelatende er klare likheter mellom denne styrten og Lion Air-styrten.

Begge flyene vendte brått nesa nedover før krasjen, og flymodellen er satt på bakken i nesten hele verden etter ulykkene. Boeing har opplyst at de skal oppdatere programvaren som skal motvirke at flyet steiler og har framholdt at MAX 8-flyene er trygge.