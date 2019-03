Den 28. oktober i fjor kjempet et Lion Air-mannskap alt de hadde for å rette opp et Boeing 737 Max 8-fly som var i full fart nedover mot bakken. En pilot som egentlig hadde fri og tilfeldigvis satt i cockpiten, visste imidlertid hva som måtte gjøres.

Han lyktes i å finne problemet og fortalte mannskapet hvordan de skulle deaktivere et defekt flykontrollsystem i flyet, slik at det ble reddet, sier to kilder som er kjent med etterforskningen av Lion Air-ulykken i Indonesia til Bloomberg.

Flere feil på samme fly

Det var under en flyvning fra Bali til Jakarta den 29. oktober at det holdt på å gå galt.

Ifølge nettstedet Quartz begynte problemene på Lion Air-flyets nest siste flyvning bare seks minutter etter at flyet hadde lettet. Etter åtte minutter klarte mannskapet å gripe inn og få kontroll på flyet.

Ekstrapiloten skal ha fortalt kapteinen at han måtte slå av strømforsyningen til den motoren som trakk nesen på flyet nedover. Dette grepet inngår i en sjekkliste som alle piloter egentlig skal kunne utenat, skriver Bloomberg.

Ifølge indonesiske luftfartsmyndigheter var det blitt meldt om feil på samme fly tidligere, men en fullstendig reparasjon ble aldri gjennomført.

Fakta: Dette er MCAS * Boeing 737 Max 8 er utstyrt med en ny og større motor som gjør at den må sitte lengre frem på flyet. * Den nye posisjonen endrer flyets egenskaper i luften, og gjør at flyet kan trekke opp med nesen under visse omstendigheter. Pilotene må derfor trimme flyet for å holde vinkelen stabilt. * Dette er bakgrunnen for at Boeing utviklet anti-steilesystemet MCAS, som er en forkortelse for Maneuvering Characteristics Augmentation System. * MCAS bruker sensorer til å sørge for at nesepartiet holder seg stabilt, eller synker dersom det oppdager at flyets vinkel gir fare for at flyet steiler. * Men når MCAS-systemet er på, kan det i noen sjeldne tilfeller overstyre det piloten gjør. Piloter har tradisjonelt vært trent opp til å dra kontrollspaken bakover for å løfte nesen og skyve flyet oppover. Dersom sensorene oppfatter at flyet steiler ved en feil, kan det dermed ta kontroll over pilotens innstillinger og automatisk skyve nesen nedover selv. * Det var trolig dette som forårsaket Lion Air-styrten i Indonesia i oktober. Etiopiske myndigheter har sagt at det er klare likhetstrekk mellom de to ulykkene. Kilder: Boeing, AirCurrent, Washington Post

Indonesisk kaptein lette desperat etter løsninger

Reuters har snakket med tre anonyme kilder som har hørt opptakene fra taleregistratoren i Lion Air-flyet da det styrtet dagen etter. De beskriver hvordan pilotene lette desperat etter løsninger i de siste ti minuttene før flyet styrter.

Kildene forteller at mannskapet meldte om problemer allerede to minutter etter at flyet hadde lettet. Kapteinen, en 31 år gammel inder med over 6000 flytimer bak seg, skal først ha bedt styrmannen om å lete etter å løsninger i flyets bruksanvisning, mens han selv forsøkte å få flyet stabilt.

Etter hvert byttet de oppgaver, så den 41-år gamle styrmannen tok over styringen av flyet, mens kapteinen forsøkte forgjeves å finne svar på problemet.

En av kildene sier til Reuters at det høres ut som om at ingen av dem forsto at det var anti-steilesystemet som gjorde at flyets nese sank.

– De snakket bare om flyets fart og høyde, opplyser kilden.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Styrtet dagen etter

Alle de 189 om bord mistet livet da flyet styrtet i Javasjøen.

Fem måneder senere styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. Etter å ha mottatt Ethiopian Airlines-flyets svarte bokser, sa Etiopias transportminister Dagmawit Moges at det tilsynelatende er klare likheter mellom denne styrten og Lion Air-styrten.

Begge flyene vendte brått nesa nedover før krasjen, og flymodellen er satt på bakken i nesten hele verden etter ulykkene. Boeing har opplyst at de skal oppdatere programvaren som skal motvirke at flyet steiler og har framholdt at Max 8-flyene er trygge.

I motsetning til det indonesiske flyet, hadde det etiopiske flyet ikke hatt problemer under tidligere flyvninger.

Transportdepartementet i USA har nå startet føderal gransking av godkjenningen som luftfartsmyndigheten FAA ga til Boeings 737 Max-fly.