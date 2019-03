Youtube, Facebook og Twitter gjør det de kan for å hindre spredningen av videoen som terroristen filmet under angrepet på to moskeer i New Zealand. Myndighetene på New Zealand truer med opptil 14 års fengsel for dem som deler videoen av angrepet der 50 ble drept og 50 andre ble skadet.

Men i Tyrkia har president Recep Tayyip Erdogan brukt videoen aktivt under valgkampen i forkant av lokalvalget 31. mars. I helgen viste han lett sladdede videoklipp fra angrepene for titusener av tilhengere.

På storskjerm kunne folk se hvordan gjerningsmannen fyrte løs på mennesker inne i en moské, mens lyden av skuddene runget gjennom luften. Valgmøtet ble sendt på tyrkisk TV, og innslaget er nå tilgjengelig på Youtube.

AP/NTB scanpix

Truer med å sende angripere tilbake i kister

Mens terroristens egne bilder ble spilt av, sto det en tekstplakat under om at «terroristen er en fiende av muslimer og tyrkere». Det ble også fremhevet at terroristen har spredt en tekst der han kaller Istanbul for Konstantinopel og truer med å kaste tyrkerne ut av den europeiske siden av byen.

– Tyrkia vil ikke tillate noen å gjøre Istanbul om til Konstantinopel, sa Erdogan under en tale i Troja i Canakkale mandag.

Canakkale har stor symbolsk betydning for tyrkere, siden det var her de stanset et forsøk på å sende en marineflåte inn til Istanbul under 1. verdenskrig. Under de blodige slagene kjempet tyrkerne mot britiske og franske styrker, og cirka 8000 soldater fra New Zealand ble drept eller skadet.

– Besteforeldrene deres kom hit og noen av dem returnerte i kister. Hvis dere kommer som deres besteforeldre, så kan dere være sikre på at dere vil bli sendt tilbake som deres besteforeldre, sa Erdogan ifølge Hurriyet.

Fakta: Terrorangrepet i New Zealand 50 mennesker ble drept og 50 andre ble skadet da en mann skjøt mot muslimer i to moskeer i Christchurch på New Zealand fredag 15. mars. En 28 år gammel mann fra Australia er pågrepet for drapene. Myndighetene sier han utførte angrepet alene. Gjerningsmannen filmet angrepet og sendte det på Facebook live. Videoen er blitt forsøkt fjernet av Facebook og andre sosiale medier. Gjerningsmannen sendte også ut et manifest der han gir uttrykk for hvite mennesker overlegenhet og et hat mot muslimer og innvandrere.

Reuters/NTB scanpix

Kalte New Zealand-angrepet en test for Tyrkia

Erdogan sa under talen i Troja at «noen kretser» tester Tyrkias tålmodighet og viljestyrke selv et århundre etter første verdenskrig. Blant «testene» som «de» sto bak, nevnte han «en terrorkorridor» i Syria, leting etter gass utenfor Kypros, greske forsøk på å nekte tyrkerne å seile fritt i Egeerhavet og forsøk på kupp med «mørke allianser».

– De tester oss til og med ved å sende et budskap fra New Zealand, sa Erdogan.

En slik sammenblanding av hendelser som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre, er ikke uvanlig i Tyrkia, påpeker førsteamanuensis Einar Wigen ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

– Man knytter sammen folk som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre og fremstiller det som om det er en bakenforliggende sammensvergelse, sier Wigen. – Som andre høyrepopulister bruker Erdogan gjerne slike hendelser for å få frem et politisk budskap, og ingen forventer at han gjør det på en etterrettelig måte.

AP/NTB scanpix

New Zealand tok opp videobruken med Tyrkia

Winston Peters, New Zealands utenriksminister, sier han har snakket med tyrkiske tjenestemenn om at de er misfornøyd med bruken av videoen til gjerningsmannen, ifølge The New York Times.

De siste to dagene har Erdogan kuttet ned på bruken av videoen, men han bruker fremdeles noen sekunder av skytevideoen.

Kritiserer straffenivået i New Zealand

Tirsdag kritiserte Erdogan New Zealand og hevdet at det ikke fantes noen lov som kunne gi en strengere straff enn 15 års fengsel. Dette til tross for at det finnes flere eksempler på at drapsmenn er blitt dømt til livstid med en minstetid på 25–30 års fengsel de siste 20 årene.

– Det er uakseptabelt. Denne fyren har blodet til 50 muslimer på sine hender. Han burde betale prisen, sa Erdogan under et TV-sendt valgkampmøte i Eregli ved Svartehavskysten.

Erdogan hevder også at europeiske land har vært tause om terrorangrepet som rammet muslimer på New Zealand.

– Det er en kime av sannhet i at angrep på muslimer tenderer til å få mindre oppmerksomhet. Erdogan blåser det ut av proporsjoner og forutsetter at den alminnelige tyrker ikke har forutsetninger for å sjekke om det er riktig eller ikke, sier Wigen.