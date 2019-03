Sverige vil ha raskere militært samarbeid med Finland

– Vi håper at forslaget så fort som mulig blir presentert for Riksdagen, og at vi har en lov som trer i kraft neste år, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til nyhetsbyrået TT.

Forslaget er basert på en utredning som ble gjort i fjor vår. Utredningen påpekte at det tette forsvarssamarbeidet med Finland krever at en beslutning om militær støtte i en krisesituasjon kan tas raskere. Den påpekte også at regjeringen i enkelte tilfeller bør kunne ta avgjørelser uten å måtte gå gjennom Riksdagen.

Støtte til angrep

Et av tilfellene det er snakk om er dersom Finland ber om støtte for å hindre eller oppdage uønskede på finsk territorium. Det kan dreie seg om en pågående ubåtjakt, bevoktning av finsk luftrom eller sending av tropper for å beskytte landegrensen.

Et annet tilfelle er om Sverige blir utsatt for et væpnet angrep og må be om omgående hjelp fra Finland, eller at de også trenger bistand for å forhindre at noe uønsket skjer på svensk territorium.

Blir derimot Finland angrepet og ønsker militær støtte, må dette gjennom Riksdagen. Årsaken er at en slik innsats kan oppfattes som en krigserklæring.

– I en krisesituasjon er det viktig å hjelpe hverandre gjensidig, sier Hultqvist.

Forslaget er ennå ikke ferdig, og det er flere detaljer som gjenstår.

Øvelse nord i Sverige

Om drøyt en uke begynner militærøvelsen Northern Wind med om lag 10.000 deltakere, hvor 7.000 av disse er utenlandske.

4.600 norske soldater skal delta i øvelsen, som skal holdes i Norrbotten nord i Sverige. Også britiske og amerikanske soldater skal delta.

Øvelsen pågår fra 18. mars til 27. mars.