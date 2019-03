USA henter hjem alle diplomater fra Venezuela

Departementet peker på at situasjonen i Venezuela blir stadig dårligere.

– Beslutningen viser til den forverrede situasjonen i landet. Den handler også om at tilstedeværelsen av amerikansk personell ved ambassaden har hemmet amerikansk politikk, skriver utenriksminister Mike Pompeo på Twitter.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton gjentok mandag sin oppfordring om at militæret i Venezuela må styrte president Nicolás Maduro og stille seg bak opposisjonsleder Juan Guaidó.

Mange millioner mennesker er blitt berørt av strømbruddene som har rammet store deler av Venezuela de siste fem dagene. Flere sykehus har vært strømløse, og ifølge Guaidó har 17 mennesker mistet livet.

Regjeringen i Venezuela mener systemene som styrer vannkraftverkets demning, er blitt utsatt for et amerikansk dataangrep. Dette avvises av en fagforening for elektroingeniører, som støtter opposisjonen.