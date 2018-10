Vatikanet er klar over at en slik gransking vil kunne avdekke bevis for at «det ble tatt beslutninger som ikke ville harmonert med samtidens tilnærming til slike saker», heter det i en uttalelse fra den katolske kirkens hovedsete lørdag.

Vatikanet bedyrer imidlertid at de vil «følge sannhetens vei, hvor enn den måtte lede».

Uttalelsen tar ikke for seg anklagene om at Frans selv visste om anklagene mot tidligere kardinal Theodore McCarrick fra USA. Det er heller ikke klart hvem som skal utføre granskingen.

– Verken det å begå overgrep eller å dekke over det, kan lenger tolereres, sier Frans i uttalelsen.

Saken slo ned som en bombe i august da erkebiskop Carlo Maria Viganò offentliggjorde et elleve sider langt brev midt under pavens historiske Irland-besøk.

Krevde pavens avgang

I brevet hevdet Vigano at paven har sett gjennom fingrene med overgrepsanklagene mot McCarrick i flere år. Han krevde også pavens avgang. Vigano har siden fått støtte fra noen av pavens konservative kritikere.

Det har fått flere til å spekulere på om det pågår en kampanje for å bli kvitt den argentinske paven, som blir ansett som relativt liberal.

McCarrick ble i sommer den første kardinal i moderne tid som gikk av da pave Frans godtok hans avskjedssøknad.

Teologistudenter

Det skjedde etter at en amerikansk kirkegransking fastslo at anklagen om at han hadde forgrepet seg seksuelt på en 16-åring, var troverdig. Den avsatte kardinalen har sagt han ikke kan huske å ha begått overgrep.

Teologistudenter og unge prester har fortalt at McCarrick presset dem til å ha sex med ham. Den avsatte kardinalen har sagt han ikke kan huske å ha begått overgrep.

Paven har ikke villet kommentere påstandene fra Vigano. Frans uttalte at brevet, som kan leses som et homofobisk angrep på Frans og hans allierte, «taler for seg selv».