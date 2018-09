Klokken 16 norsk tid torsdag starter dramaet som kan avgjøre dommer Brett Kavanaughs fremtid. Da skal president Donald Trumps kandidat forsvare seg mot anklager om seksuelle overgrep fra 1980-tallet. Politikerne i Senatets justiskomité skal få høre fra en av de aktuelle kvinnene: Psykologiprofessor Christine Blasey Ford.

Ford ut først: Jeg er livredd

De 11 republikanske og 10 demokratiske medlemmene, alle menn, i Senatets justiskomité får ikke spille hovedrollen torsdag. Republikanerne har hentet inn en profesjonell aktor, Rachel Mitchell, fra Arizona for å lede utspørringen av Kavanaugh og Ford. Ford skal først i ilden. Seansen skjer i et forholdsvis lite møterom uten plass til veldig mange tilhørere.

– Jeg er ikke her i dag fordi jeg ønsker det. Jeg er livredd. Jeg er her fordi jeg mener det er min samfunnsplikt å fortelle hva som skjedde med meg da Brett Kavanaugh og jeg gikk på videregående, kommer Ford til å si.

Hennes åpningsbemerkninger er allerede offentliggjort.

– Jeg trodde han skulle voldta meg, sier hun i en detaljert beskrivelse av det hun mener skjedde en dag sommeren 1982.

– Brent inn i minnet

Hun understreker at hun ikke husker alt som skjedde på festen anklagene stammer fra.

– Men de detaljene som bringer meg hit i dag, vil jeg aldri glemme. De er brent inn i minnet mitt og har til tider hjemsøkt meg som voksen, sier hun.

Ford sier hun hadde drukket en øl, mens de anklagede Brett Kavanaugh og kompisen Mark Judge ifølge henne var synlig fulle. Hun forteller deretter en detaljert historie om hvordan hun skal ha blitt dyttet inn på et soverom og forsøkt voldtatt av Brett Kavanaugh.

Kavanaugh vil i sin åpningserklæring igjen avvise alle anklager som er rettet mot ham. Han beskriver det hele som en svertekampanje for «å ødelegge hans gode navn og rykte og drive ham ut».

Her kan du lese den to sider lange åpningserklæringen fra Brett Kavanaugh.

Åpne lommebøker

Samtidig satser begge de politiske partiene, demokratene og republikanerne, nå på at den brennhete kampen kan få folk til å åpne lommeboken.

J. Scott Applewhite / AP/NTB scanpix

«Spytt i tre dollar»

I en henvendelse fra Det demokratiske partiet skriver kommunikasjonssjef Xochitl Hinojosa at «enhver rimelig person vil være enig i at anklagene mot Donald Trumps nominerte til høyesterett er alvorlige og må etterforskes grundig».

– Spytt i tre dollar og hjelp demokratene å ta tilbake makten fra republikanerne og stoppe menn som Brett Kavanaugh fra å sitte i høyesterett, oppfordrer hun.

De potensielle giverne får deretter foreslått beløp mellom tre og 100 dollar – tilsvarende 24 til 815 kroner – eller et valgfritt beløp.

– TV-sendt heksejakt

Donald Trumps presidentkampanje, som det siste året har drevet en intens innsamlingsvirksomhet, bruker nå sine navnelister til å få folk til å undertegne digitale protestbrev til demokratene. I neste omgang spørres de om penger.

– Dommer Kavanaugh er blitt offeret i en TV-sendt heksejakt som spiller seg ut foran hans egen familie. Demokratene vil sverte denne mannen bare fordi han ble nominert av Donald Trump, heter det i et brev fra Trump-hovedkvarteret.

Skeptisk Trump

Trump tok selv ordet i saken under en pressekonferanse i New York onsdag. Han vedgikk at alle anklagene mot ham selv nok farger hans syn på saken.

– Jeg har fått rettet en rekke falske anklager mot meg, sa han.

Kavanaugh har avvist alle anklager om seksuelle overgrep eller upassende seksuell oppførsel. Presidenten holder døren åpen for å endre syn etter Fords vitnemål, men signaliserte at han i utgangspunktet er dypt skeptisk.

Kan bli travelt

Kavanaugh ble utpekt som Trumps kandidat til å etterfølge veteranen Anthony Kennedy, som i sommer varslet sin avgang fra USAs høyesterett. Med enda en konservativ dommer i landets øverste domstol kan balansen i retten vippes til høyre. Dermed kan Trump sette sitt preg på det amerikanske samfunnet i mange tiår etter sin avgang.

Velgerne mener da også valget av dommer er viktig. En måling nylig viste at de regner Kavanaugh som en mer vesentlig sak for deres valg til høsten enn Mexico-muren.

Domstolen tar jevnlig stilling til omstridte politiske saker som abort, våpenlover, dødsstraff, valglover, innvandring, rettigheter for homofile, ytringsfrihet og personvern.