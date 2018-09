En vegg av vann og vind treffer Kina. To atomkraftverk sier de er i «kampberedskap».

Tyfonen Mangkhut feide over Filippinene og etterlot seg minst mange titalls døde. Søndag traff den kysten av Kina som en vegg av vann og vind.

Tyfonen hadde søndag morgen norsk tid nådd land i Kina. Ifølge South China Morning Post, som kommer ut i den tidligere britiske kronkolonien Hongkong, ligger det to atomkraftverk i stormens forventede bane.

Der jobbet de ansatte på spreng med å forberede anleggene på uværets herjinger. Kjernekraftverkene Taishan og Yangjiang i Guangdong-provinsen erklærte begge at de var satt i «full kampberedskap».

Kraftverkene tar ingen sjanser etter katastrofen i Fukushima i Japan i 2011 da et jordskjelv og en tsunami førte til nedsmelting i tre reaktorer.

På sosiale medier i Hongkong sirkulerte søndag bilder og film av svaiende skyskrapere, byggekraner som veltet, vind som pisket inn i leiligheter med knuste vinduer og enorme bølger som slo inn over havner og strender.

– Bygningen svaiet lenge, minst i to timer. Jeg ble svært svimmel, forteller Elaine Wong til Reuters. Hun bor i et høyhus i Kowloon.

Stengte kasinoer

Kinesiske myndigheter har advart at dette kan bli det verste uværet som treffer landet i år og varslet om stormflo og oversvømmelser. Hundrevis av flyvninger er kansellert. I syv byer Guangdong-provinsen er over 2,4 millioner mennesker evakuert, og 50.000 fiskebåter var kalt til havn. Dette er Kinas mest folkerike provins med over 100 millioner innbyggere.

I Macau ved Hongkong er kasinoene stengt for første gang. Myndighetene i byen advarte folk om å holde seg unna Victoria-havnen, et kjent landemerke. De kunngjorde søndag et høyeste farenivå på 10. Noen steder i byen økte vannstanden med opptil 3 meter på det verste.

Stigende dødstall på Filippinene

På Filippinene lå det offisielle dødstallet lørdag på tolv. Søndag i 13-tiden var de offisielle tallene kommet opp i 36, men flere rapporter antyder at det kan stige kraftig. En lokal ordfører frykter at så mange som 80 har mistet livet bare i hans kommune.

Han forteller at mellom 40 og 50 mennesker antas å ha befunnet seg i en bygning som ble tatt av et jordskred forårsaket av uværet i området ved Itogon. I tillegg skal 32 personer har mistet livet i andre hendelser i byen, skriver NTB.

De fleste av dødsfallene på skyldes flom og jordskred. 20 av dødsfallene fant sted i den nordlige regionen Cordillera. Her omkom blant annet en familie på seks da huset deres i byen Baguio ble tatt av et jordskred. Det samme skjedde med et familiehus i provinsen Nueva Vizcaya, hvor fire mennesker mistet livet, melder NTB.

Tyfon og orkan er ulike navn på samme type uvær. Mangkhut er det kraftigste tropiske uværet noe sted i verden så langt i år.

Søndag vil president Rodrigo Duterte besøke de nordlige provinsene for å danne seg en oversikt over skadene ekstremværet har forårsaket.

Aaron Favila / AP / NTB scanpix

Mangkhut traff den nordlige delen av øya Luzon på Filippinene natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund. Da tyfonen blåste seg videre fra landet lørdag kveld, var vindstyrken på 44 meter per sekund.