Ny midlertidig toppsjef i Danske Bank

Jesper Nielsen er i dag sjef for Danske Banks virksomhet i Danmark. Mandag ble det klart at han overtar stillingen som toppsjef inntil en permanent løsning er funnet.

Borgen varslet sin avgang for knapt to uker siden, samme dag som banken la frem en intern granskningsrapport om hvitvaskingsskandalen i bankens estiske filial. Banken erkjente samtidig at den ikke har vært god nok til å demme opp for ulovlighetene.

Banken anklages for å ha hvitvasket milliardbeløp i en periode på minst åtte år. Mesteparten av pengene skal ha kommet fra Russland.

Thomas Borgen har vært i Danske Bank siden 1997. Han var i perioden 2009–2012 ansvarlig direktør for filialen i Estland, og i 2013 ble han forfremmet til Danske Banks administrerende direktør.

At banken nå sier farvel til Borgen er første skritt for å gjenskape tilliten, mener investeringsøkonom Per Hansen hos Nordnet.

– Det sender et signal om at det er på tide å komme videre så raskt som mulig og få avstand til hvitvaskingsskandalen. Thomas Borgen er blitt synonymt med saken. Men saken forsvinner ikke av den grunn, og ingen glemmer det som har skjedd, sier Hansen.

Ettersom Borgen selv har sagt opp sin stilling får han ifølge sin kontrakt med seg 12 måneders lønn. I fjor lød hans samlede årsinntekt på 17,4 millioner danske kroner, hvorav 11,5 millioner var lønn, 2,2 millioner pensjon og 3,7 millioner bonuser i form av kontanter og aksjer.