Det ble et pinlig øyeblikk da biskop Charles H. Ellis III hilste på artisten etter at hun fremførte «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman.» Et bilde viser Ellis med armen rundt Grande og hånden presset mot siden av brystet hennes.

Ellis beklaget da han snakket med nyhetsbyrået AP i etterkant.

– Det var ikke meningen å berøre noen kvinnes bryst – jeg vet ikke, jeg antar jeg la armen rundt henne, sa Ellis.

– Kanskje gikk jeg over grensen og ble for fortrolig og familiær, igjen – jeg beklager, sa Ellis, som understreket at han ga alle artistene under den åtte timer lange begravelsen en klem.

Paul Sancya / AP / NTB scanpix

– Jeg klemmer alle de kvinnelige artistene og alle de mannlige. Alle som var på scenen, jeg trykket hånden deres og ga dem en klem. Det er det det handler om i kirken. Det handler om kjærlighet, sa Ellis, som føyer til at han ikke vil ta fokuset vekk fra Aretha Franklin.

Saken fikk oppmerksomhet i sosiale medier, og mange tvitret nærbilder av hendelsen med emneknaggen #RespectAriana.

Ellis beklaget også til Grande, hennes fans og den spansktalende befolkningen for å ha forsøkt en spøk der han sa at han så navnet hennes på programmet, og tenkte at det var en ny rett på menyen på Taco Bell.