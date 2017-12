Nytt funn i søket etter savnet argentinsk ubåt

Det nye funnet ble gjort sør i Atlanterhavet, opplyser den argentinske marinen lørdag lokal tid. Det vil bli undersøkt av den fjernstyrte russiske ubåten Panther Plus, mens det amerikanske fartøyet Atlantis fortsetter å utforske søkeområdet, sier marinen videre.

Ubåten ARA San Juan forsvant 15. november med 44 mannskaper om bord. Letemannskapene har gitt opp håpet om å finne overlevende, og konsentrerer seg isteden om å finne igjen fartøyet.

I den siste meldingen fra ubåten het det at sjøvann hadde begynt å trenge inn i ventilasjonssystemet. Det skal ha ført til en kortslutning i et av batteriene, som førte til et branntilløp i det dieseldrevne fartøyet.

En uvanlig lyd som ble registrert i området der ubåten antas å ha forsvunnet, tre timer etter at den sist ga lyd fra seg, antas å ha vært en eksplosjon.

Argentina har fått hjelp fra tilsammen 13 land i søket etter ubåten, deriblant Norge. Sjefen for den argentinske marinen, Marcelo Srur, har fått sparken i kjølvannet av tragedien.