Den internasjonale Røde Kors-komiteen opplyste onsdag at de hadde begynt arbeidet med å hente ut mennesker med svært dårlig helsetilstand.

I byen Douma ventet familier og barn på å bli kjørt i ambulanser til sykehus i hovedstaden Damaskus. En åtte år gammel jente med blødersykdom og en gutt med en alvorlig nervesykdom var blant de første som fikk forlate byen, ifølge syrisk Røde Halvmåne.

Åtteåringen, som hadde på seg ullue og vanter i vinterkulden, smilte da hun satte seg inn i ambulansen. Hun er et av fire barn som ble fraktet ut i første pulje. 29 kritisk syke skal fraktes ut nå.

Evakueringen kom i stand som følge av en fangeutvekslingsavtale med en opprørsgruppe, som har sluppet løs 29 de hadde tatt til fange.

Døde mens de ventet

Situasjonen i det beleirede området, som ligger rett utenfor Damaskus, har vært kritisk lenge. Området er kontrollert av opprørere, men beleiret av Bashar al-Assads styrker. Av de 400 000 som er fanget i området, er det 130 000 barn, mange av dem svært underernærte. Foreldre har fortalt at de har hatt så lite mat at de har måttet gi barna sine mat annenhver dag.

Jan Egeland, som leder FNs humanitære innsats i Syria, sa i forrige uke at minst 16 mennesker hadde dødd mens de ventet på å bli evakuert. 494 navn er nå på en liste over dem som skal prioriteres for medisinsk evakuering.

– Det tallet går ned, ikke fordi vi evakuerer mennesker, men fordi de dør, sa Egeland, ifølge Reuters.

– Nå har vi prøvd hver uke i mange måneder å medisinske evakueringer og å få inn mat og andre forsyninger, sa Egeland, som også er leder den norske organisasjonen Flyktninghjelpen.

400.000 innbyggere

Tilsammen skal 29 personer evakueres i løpet av noen dager, ifølge hjelpeorganisasjonen Syrian American Medical Society. Dette omfatter 18 barn og fire kvinner som har hjertesykdommer, kreft, nyresvikt og blodsykdommer i tillegg til personer som har behov for avansert kirurgi.

Øst-Ghouta er et av de siste områdene i Syria som fortsatt kontrolleres av opprørere. Området med rundt 400.000 innbyggere har vært beleiret av regjeringsstyrker siden 2013.

Selv om noe mat dyrkes lokalt, har beleiringen ført til stor mangel på mat og medisiner.

FNs barnefond UNICEF anslo tidligere i desember at 12 prosent av alle barn under fem år i Øst-Ghoute led av akutt underernæring.

Tross langvarige forhandlinger om evakueringer av syke, har ikke syriske myndigheter gitt tillatelse til å hente folk ut av Øst-Ghouta før nå.

For noen måneder siden anslo FN at 500 sivile hadde desperat behov for å komme seg ut av Øst-Ghouta. Blant dem var det barn som led av nyresvikt, underernæring og skader de hadde fått som følge av krigen.