På ett punkt vil østerrikere flest kjenne den nye regjeringen på lukten. Røykeloven som skulle tre i kraft neste år, og som ville forby røyking på restauranter og barer, blir skrotet.

I EU er kampen mot tobakk en viktig sak. Østerrike blir med dette et av de første medlemslandene som snur i denne kampen.

Koalisjonen mellom Det konservative Folkepartiet (ÖVP) og det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) har også lovet skattekutt for barnefamilier. ÖVPs leder Sebastian Kurz (31) ble den store vinneren i valget 15. oktober. Han blir nå Europas yngste regjeringssjef.

Kurz inviterte med seg høyrepopulistene i regjering, og Kurz kunngjorde sammen med FPÖ-leder Heinz-Christian Strache fredag kveld at de har ferdigstilt en avtale.

Frihetspartiet vender dermed tilbake til makten, 17 år etter at de sist satt i regjering. Strache blir visestatsminister.

REUTERS/Herwig Prammer

FPÖ får også utenriksministeren, som blir Karin Kneissl, og forsvarsministeren, som blir Mario Kunasek.

For 17 år siden utløste FPÖs inntreden i regjeringen straffereaksjoner fra EU.

Forhandlet i syv uker

Det tok Kurz og Strache syv uker å forhandle om en koalisjonsavtale, og den påtroppende statsministeren sier koalisjonens mål er å kutte skattene og styrke vilkårene for næringslivet i Østerrike.

– Og viktigst av alt: Vi vil gjøre Østerrike tryggere. Dette omfatter kamp mot uregulert migrasjon, sier Kurz.

31-åringen vant valget etter å ha omfavnet FPÖs mål om å begrense innvandring og å bekjempe en påstått trussel fra islam.

– Østerrikere ga oss et klart mandat om å ta problemer i vårt land alvorlig, å lytte og å stanse den dårlige utviklingen de siste årene, sier Strache.

Tas i ed neste uke

Koalisjonsregjeringen ventes å bli tatt i ed tidlig neste uke. Allerede lørdag er det planlagt at partilederne skal presentere sin regjeringsplattform for president Alexander Van der Bellen, forutsatt at ledelsen i hvert av partiene gir sin formelle tilslutning.

31-årige Kurz er utenriksminister i den avtroppende regjeringen, som ledes av sosialdemokratenes statsminister Christian Kern.

Folkepartiet fikk en oppslutning på 31,5 prosent i valget. Sosialdemokratene fikk 26,9 prosent, mens Frihetspartiet fikk 26 prosent av stemmene.

Les også: Høyrepopulistene stjeler venstresidens saker

REUTERS/Robert Pratta

2017 - høyrepopulistenes år

Høyrepopulistene har preget den politiske debatten i Europa i 2017. I Nederland gjorde høyrepopulistene i vår et dårligere valg enn ventet. I Frankrike kom Nasjonal Front -leder Marine Le Pen til andre valgomgang i presidentvalget, men partiet gjorde det dårligere i valget til nasjonalforsamlingen.

I Tyskland gjorde Alternativ for Tyskland et godt valg.

En rekke europeiske høyrepopulistiske partier deltar lørdag på en kongress i Tsjekkias hovedstad Praha.

Det er lederen for Partiet Frihet og direktedemokrati (SPD) Tomio Okamura, en kontroversiell skikkelse i Tsjekkia, som har invitert de andre partilederne.

Blant partiene som deltar er franske Nasjonal Front, det østerrikske Frihetspartiet (FPÖ), italienske Lega Nord og det nederlandske Frihetspartiet (PVV).