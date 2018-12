Trump: John Kelly går av som stabssjef

Allerede fredag meldte CNN at to kilder fortalte at Kelly kom til å gå av i løpet av noen dager, og lørdag fortalte Trump til reportere utenfor Det hvite hus at Kelly slutter i jobben, skriver Washington Post.

Kelly, en tidligere general i USAs marinekorps, har vært stabssjef for Trump i Det hvite hus siden juli 2017.

Det har vært ventet at Kelly skulle fratre, og fredag ble det rapportert at han og president Trump ikke lenger er på talefot.

Stabssjefen har i de siste tre månedene snakket med spesialetterforsker Robert Mueller og hans etterforskningsteam, selv om advokater ved Det hvite hus rådet ham til å la være.