Theresa May mister enda en medarbeider som følge av striden om brexit

Mandag var det Scott Mann, en politiker fra Cornwall, som forlot posten som sekretær for finansdepartementet i Parlamentet. Dermed sluttet han seg til de euroskeptiske opprørerne i Det konservative partiet som vil ha et klarere brudd med EU enn hva Mays strategi tilsier.

I sitt avskjedsbrev skriver Mann at han frykter at noen av Mays forslag vil bringe ham i direkte konflikt med holdningene til mange av dem som har fått ham valgt inn i Parlamentet.

– Jeg er ikke klar til å kompromisse når det gjelder ønskene deres og være med på en utvanning av brexit, skriver han.

Johnson: Storbritannia på vei til å bli en «koloni»

En annen av regjeringens sekretærer i Parlamentet, Robert Courts, gikk av søndag.

Opprøret mot Mays brexit-strategi begynte med at Storbritannias sjefforhandler David Davis gikk av i forrige uke. Deretter kunngjorde Boris Johnson sin avgang som utenriksminister.

Aftenposten mener: Theresa May i dyp krise

I et innlegg i avisen Daily Telegraph mandag skriver Johnson at han støtter et «globalt Storbritannia» og at det britiske folket må kjempe uten stans for frihandelsavtaler.

Johnson skrev i sitt avskjedsbrev at brexit-drømmen er i ferd med å dø som følge av det han mener er en unødvendig lav selvtillit i forhandlingene med EU. Han mener også at Mays plan innebærer at Storbritannia er på vei til å få status som «koloni».