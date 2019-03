Kontroll med grensene og innvandringen var ett av de viktigste argumentene for dem som kjempet for at Storbritannia skulle melde seg ut av EU.

Det handlet blant annet om arbeidsinnvandringen fra en del øst- og sentraleuropeiske land, som nådde rekordnivå etter at disse landene ble medlem av i EU i 2004.

Nå viser tall fra det britiske statistikkbyrået Office of National Statistics at det er flere østeuropeere som forlater Storbritannia enn som kommer.

Analysen fra statistikkbyrået viser likevel at forskjellen mellom hvor mange som kommer og hvor mange som drar fra Storbritannia har holdt seg nokså stabil siden 2016. Det skyldes at innvandringen fra land utenfor EU har økt.

Fakta: Brexit 23. juni 2016 sa et flertall av britene ja til å melde seg ut av EU. Landet skal etter planen forlate EU 29. mars 2019. Storbritannia har vært medlem av EU siden 1973. Det er fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester over grensene i EU. Når Storbritannia melder seg ut av EU, vil blant annet grensen til Irland blir en yttergrense. Hvordan denne grensen skal bli etter brexit er blitt det største hinderet for å få til en avtale om utmeldelsen. Innen 12. mars skal Underhuset etter planen ta stilling til hva slags brexit de vil ha – eller om hele utmeldelsen skal utsettes.

Nettoinnvandringen av borgere fra hele EU har falt til sitt laveste nivå på ni år.

The Times forklarer dette både med usikkerheten rundt brexit og at de økonomiske forholdene i hjemlandet er blitt bedre.

Det bor rundt 900.000 polakker i Storbritannia. Aftenposten møtte nylig en av dem, Johanna Wineskowska, på en sportsklesfabrikken O’Neills på grensen mellom Nord-Irland og Irland. Hun hadde bodd i Storbritannia i fire-fem år, men var veldig usikker på hva landets EU-utmeldelse ville bety for henne.

– Jeg vet ikke hva som vil skje. Jeg er engstelig for at de sier at jeg må dra, sa hun til Aftenposten.

O’Neills er en av mange bedrifter i Nord-Irland som frykter konsekvensene dersom det blir en «hard» grense mot nabolandet Irland, som forblir i EU.

HANNAH MCKAY / REUTERS/NTB scanpix

Det er fortsatt ikke klart hva slags forhold Storbritannia skal ha til EU når landet melder seg ut. Mellom EU-og EØS-land er det fri bevegelse av arbeidskraft.

Øker fra resten av verden

Samtidig som innvandringen fra kontinentet synker, øker innvandringen fra land utenfor EU. Nettoinnvandringen fra land utenfor EU på sitt høyeste nivå siden 2004. Dette er innvandring fra land som ikke har samme frie tilgang til det britiske arbeidsmarkedet som EU-medlemmer.

– Vi ser ulike nivå for migrasjon fra EU og ikke-EU-land siden midten av 2016, da EU-avstemningen fant sted. Fordi flere kommer for å studere og jobbe, er nettomigrasjonen fra utenfor EU på sitt høyeste nivå siden 2004, skriver direktør Jay Lindop ved statistikkbyråets senter for internasjonal migrasjon.

Etter EU-avstemningen i juni 2016 har netto-migrasjonen, altså forskjellen mellom innvandring og utvandringen, fra andre EU-land, falt med 70 prosent.

Mange studenter fra Kina

I løpet av fjoråret flyttet 627.000 til Storbritannia mens 345.000 flyttet ut. Det betyr at det fortsatt kommer langt flere enn de 100.000 som regjeringen har satt som mål.

En ny arbeidskraftundersøkelse som statistikkbyrået viser til, har beregnet at:

2,27 millioner EU-borgere jobbet i Storbritannia mellom oktober og desember 2018. Det er 61.000 færre enn på samme tidspunkt året før.

1,29 millioner fra land utenfor EU jobbet i Storbritannia. Det er 130.000 flere enn året før.

Storbritannia er et svært populært land både for studenter og arbeidskraft fra resten av verden. Bare fra Kina alene fikk nærmere 100.000 studentvisum i fjor. Det er også flere fra Asia som søker om jobb i Storbritannia.

– Full kontroll

Innvandringsminister Caroline Nokes sier til britiske medier at etter brexit vil Storbritannia få «full kontroll over hvem som kommer hit for første gang på flere tiår og at det vil gi arbeidsgivere tilgang til arbeidskraften de trenger fra hele verden». En del arbeidsgivere har imidlertid gitt uttrykk for at de sliter med å få tak i nok folk fordi EU-borgere drar hjem, skriver The Guardian.