Trump avvikler valgfuskkommisjon

Han begrunner avgjørelsen med at en rekke delstater har nektet å overlever opplysninger om velgerne til kommisjonen som offisielt går under betegnelsen «Presidentens rådgivende kommisjon for valgintegritet».

– I stedet for å gå inn i en langvarig juridisk dragkamp på skattebetalernes regning, har presidenten signert en ordre som oppløser kommisjonen. Han har bedt departementet for innenrikssikkerhet avgjøre administrasjonens neste skritt, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus onsdag.

Kritikere så kommisjonen som et ledd i en konservativ kampanje som skulle fjerne fattige velgere og velgere med minoritetsbakgrunn fra valgmanntallet. De mener også at målet med kommisjonen var å rettferdiggjøre grunnløse påstander fra Trump om at fusk førte til at han ikke fikk flere stemmer enn Hillary Clinton i presidentvalget for et drøyt år siden.

Tidligere studier har vist at valgfusk forekommer svært sjelden i USA.