Høyreekstremister drepte 20 i USA i fjor

Til sammen 20 drap ble begått av høyreekstremister, skriver Anti-Defamation League (ADL) i en ny rapport.

Islamske ekstremister sto bak ni drap. Åtte av disse ble begått av mannen som kjørte ned tilfeldige mennesker på en sykkelvei i New York i oktober.

– Alle former for ekstremisme er et problem. Uansett om ekstremismen har utspring i utlandet, i politikk eller i rasespørsmål, sier ADLs leder Jonathan Greenblatt til TV-kanalen CNN.

Kvinne meid ned

Ifølge ADL ble det til sammen begått 34 ekstremist-drap i USA i 2017. Dette er en svært liten andel av det totale antallet drap i løpet av året.

Et av de mest omtalte ekstremist-drapene ble begått under opptøyene i Charlottesville i delstaten Virginia. En kvinne ble drept da en 20 år gammel mann kjørte inn i en demonstrasjon mot høyreekstremisme.

En av 20-åringens tidligere lærere opplyste at gjerningsmannen hadde vært svært interessert i Adolf Hitler og nazismen.

USAs president Donald Trump fikk mye kritikk for sine uttalelser etter opptøyene og bildrapet. Trump mente begge grupperingene under opptøyene i byen hadde skyld i volden som oppsto.

Uklart i Las Vegas

Noen av drapene som omtales i ADLs rapport, er ennå ikke ferdigbehandlet i rettsvesenet. Massakren i Las Vegas i oktober, som kostet 58 mennesker livet, er ikke inkludert – siden det fortsatt er uklart hva som var gjerningsmannens motiv.

Antallet ekstremist-drap var betydelig lavere i fjor enn i 2016, da en ytterliggående islamist drepte 49 mennesker på en nattklubb for homofile i Florida.

Ifølge ADL ble fem drap begått av svarte nasjonalister i USA i 2017. Organisasjonen er bekymret for at denne typen ekstremisme kan bli et økende problem.