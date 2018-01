Norsk organisasjon på israelsk svarteliste

Israel har lenge nektet å publisere den såkalte «BDS-svartelista» i sin helhet. Søndag snudde de og besluttet å sende den ut likevel, skriver Haaretz.

Lista inneholder 20 organisasjoner som nektes adgang til landet, som følge av at de støtter den såkalte BDS-bevegelsen mot Israel. BDS står for Boycott, Divestments and Sanctions.

Alle medlemmer av organisasjonene på lista fratas muligheten til å reise til landet. I tillegg nektes aktivister som ankommer Israel på vegne av eller som en del av en delegasjon fra disse gruppene, adgang. Borgermestere og andre myndighetspersoner som taler for boikott, vil også bli nektet adgang, ifølge Haaretz.

På lista over organisasjoner som nektes adgang, er Palestinakomiteen i Norge. I tillegg rommer lista Palestinagrupperna i Sverige (PGS) og organisasjoner i Frankrike, Italia, Irland, Tyskland og Storbritannia, samt den europeiske paraplyorganisasjonen ECCP.

Seks amerikanske organisasjoner, deriblant den jødiske organisasjonen Jewish Voice for Peace, er også svartelistet, samt en gruppe i Sør-Amerika, en i Sør-Afrika og palestinske BDS National Committee.