Italias president vil ha teknokratregjering

President Sergio Mattarella kom med kunngjøringen mandag kveld. Samtidig ønsker han ikke et nyvalg innen et par måneder, slik Femstjernersbevegelsen har tatt til orde for.

I stedet argumenterer han for at det må en ny regjering på plass for å lage et statsbudsjett for 2019, og at en eventuell teknokratregjering bør styre Italia ut året.

– Jeg håper at de ulike kreftene har et positivt svar og er sitt ansvar bevisst, noe som er i Italias interesse, sa en tydelig frustrert president.

Han mener partiene i hvert fall bør støtte en slik regjering til statsbudsjettet for neste år er på plass, og teknokratregjeringen også skal få i oppgave å føre landet gjennom et nyvalg.

Et nyvalg før 2019 vil han ikke ha, ettersom han mener det vil utgjøre en uforholdsmessig stor risiko for Italia.

Ingen konkrete navn

Presidenten har ikke lagt fram noen konkrete forslag om hvem som skal sitte i en slik regjering, men han understreker at de som leder den, ikke vil kunne stille til valg neste år.

Det har nå gått over to måneder siden valget på ny nasjonalforsamling 4. mars, et valg som endte med at ingen partier eller fløyer sikret seg parlamentarisk flertall.

Det har likevel vært gjort intense forsøk på å danne en levedyktig regjering, men uten at presidenten har greid å bygge bru mellom høyrealliansen og den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Salvini ba om mandat

Tidligere mandag møtte Mattarella nok en gang representanter for ulike politiske partier for å se om det var mulig å få i gang regjeringssamtaler mellom to eller flere av dem. Men forsøket mislyktes også denne gangen.

Etter møtet ba Ligaens leder Matteo Salvini presidenten om mandat til å finne et parlamentarisk flertall. Han insisterte også på at høyrealliansen er best egnet til å respektere viljen og håpene til den italienske befolkningen. Alliansen består også av Silvio Berlusconis Forza Italia og det høyreorienterte Italias brødre.

Tidligere på dagen sa lederen for Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio, at Italias to største partier, Femstjernersbevegelsen og Ligaen, går inn for nyvalg den 8. juli.

Forslaget kom etter samtaler mellom de to partiene, som så langt ikke har blitt enige om å danne regjering sammen etter valget i mars. Femstjernersbevegelsen ønsker ikke å styre landet sammen med Berlusconis Forza Italia.