Kirurg innrømmer å ha «signert» pasienters lever

Kirurgen Simon Bramhall erkjente seg skyldig onsdag, i saken som påtalemyndigheten beskriver som «uten sidestykke».

Aktor Tony Badenoch sier brennemerkingen, som skjedde med et instrument som koagulerer blodkar med elektrisitet, var «overlagt bruk av ulovlig makt mot en pasient i narkose», og at Bramhall misbrukte sin stilling.

Badenoch beskriver saken som «svært uvanlig og kompleks» og sier ifølge Sky News at Bramhalls innrømmelse av skyld «representerer en aksept for at det han gjorde var ikke bare etisk feil, men straffbart».

Bramhall trakk seg fra jobben ved Queen Elizabeth Hospital i Birmingham i 2014 da en annen lege oppdaget «signeringen».

Kirurgen er nå løslatt mot kausjon. Dom i saken faller 12. januar.