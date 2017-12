Alabama er en av de sikreste delstatene for republikanerne. Ved presidentvalget i fjor vant Donald Trump med over 28 prosentpoeng over Hillary Clinton i denne vesle delstaten.

Trump antok nok derfor at han ikke tok noen store sjanser da han utnevnte Alabama-senator Jeff Sessions til justisminister og dermed tvang frem et spesialvalg for å finne en erstatter til det ledige setet i Senatet.

Men kampen om senatorplassen er blitt svært jevn, hovedsakelig fordi den ytterliggående republikaneren Roy Moore (70) danket ut Trumps utvalgte erstatter, Luther Strange, i nominasjonsprosessen og dermed ble partiets kandidat.

Den svært religiøse dommeren Roy Moore har lenge vært kontroversiell. Anklager fra en rekke kvinner om seksuelle overgrep – den yngste var 14 da hun sier at Moore forgrep seg på henne – har gjort at det nå er et helt åpent spørsmål om han klarer å vinne i dag.

Også Donald Trump anklages for å ha antastet kvinner. Nå mener to av tre amerikanere mener USAs kongress bør ettergå anklagene mot presidenten.

1. Hva sier meningsmålingene?

De spriker vilt. Mandag meldte en måling fra Fox News at Moores demokratiske utfordrer, Doug Jones, leder med ti prosentpoeng. Samtidig konkluderte en måling fra Emerson med at Moore hadde en trygg ledelse på ni prosentpoeng.

Forskjellen kan muligens forklares ved at Fox-målingen også snakket med velgere på mobiltelefon, mens de fleste målinger utføres med velgere som er på fastlinjer.

Et gjennomsnitt av alle målingene de siste ukene viser en knapp ledelse til Moore, men løpet er i virkeligheten helt åpent.

Valget vil bli avgjort av hvor mange som stiller opp ved valgurnene. Et stort oppmøte er som hovedregel positivt for demokratene.

realclearpolitics.com

2. Hvorfor så kontroversiell?

Moore er blitt sparket to ganger som høyesterettsjustitiarius i Alabama fordi han satte sine religiøse verdier over delstatens lovverk.

Han er derfor svært populær blant de sterkt religiøse evangelisk kristne. Men Moores sterke religiøse overbevisning og hans ytterliggående syn på en rekke andre saker har gjort ham ekstremt kontroversiell.

Blant annet hevdet han i september at USA var et godt land under slavetiden fordi «familiene sto samlet». Han har også uttalt at han gjerne skulle fjernet grunnlovstillegg nummer 11 og utover.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Ett av disse tilleggene er det 14., som ble innført etter borgerkrigen og som ga slavene de samme rettighetene som alle andre borgere i USA.

Moores forhold til afroamerikanere og religion har vært kjent lenge. Nytt av høsten er anklagene om seksuelle overgrep og upassende oppførsel mot en rekke kvinner.

Anklagene, som Moore har benektet, er spesielt alvorlige fordi flere av kvinnene var svært unge da de påståtte overgrepene skal ha funnet sted.

Han ble berømt for sitt bibelstunt. Nå beskyldes politikeren for seksuelle handlinger mot mindreårige.

3. Bryr folk seg om anklagene? Eller er abort viktigere?

Ja og nei. Moores oppslutning fikk en kraftig knekk da anklagene om seksuelle overgrep ble kjent i en artikkelserie i The Washington Post i begynnelsen av november.

CARLO ALLEGRI / Reuters

Men angrepene har også hatt motsatt effekt: Hele 29 prosent av de såkalte evangelikerne sier at det nå er «mer sannsynlig» at de vil stemme på Moore enn det var før anklagene ble kjent, ifølge en meningsmåling fra JMC Analytics.

Blant evangelikerne er andelen enda høyere – hele 39 prosent.

Motstanderen, Doug Jones, er også vanskelig å svelge for mange i det dypt konservative Alabama. Demokraten er nemlig en tilhenger av retten til selvbestemt abort, og dette er noe republikanerne har fokusert på i valgkampen.

.@AmericaFirstPAC launching this ad targeting Doug Jones on abortion in broadcast & cable markets in Birmingham & Huntsville over the next week—> https://t.co/dIQMEJDFDo — Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) December 5, 2017

– Abortsaken alene er nok til å sikre Moore en seier. Det er den ene tingen som sosialkonservative velgere ikke er villige til å forhandle om, sier Brent Buchanan, en republikansk strateg, til radionettverket NPR.

4. Hva mener Trump om alt dette?

Roy Moore var på ingen måte Trumps førstevalg som senator i Alabama. I primærvalget ga presidenten sin støtte til Luther Strange, som var blitt plassert i jobben på midlertidig basis etter at Jeff Sessions begynte i jobben som justisminister.

Da Moore vant primærvalget i september, var Trump rask til å slette støttemeldingene han hadde sendt til Strange på Twitter. Men de gamle tvitringene er fortsatt tilgjengelige på nettsteder som Politiwoops:

I flere måneder nølte Trump med å gi sin støtte til Moore. Først noen uker etter at Moore ble anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige, valgte Trump å gi sin støtte til den kontroversielle dommeren.

Blant annet har presidenten lest inn en såkalt «robo-call» til Alabamas velgere i et forsøk på å overbevise dem til å stemme på republikanernes kandidat i dag.

5. Hva med partiledelsen?

De har, for å si det mildt, vinglet i denne saken.

Like etter at anklagene mot Moore ble kjent i november, reagerte partiledelsen med unison avsky. Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, var blant dem som ba Moore om å trekke seg.

Men i løpet av måneden ble det klart at Moore ikke ønsket å gi opp – og at velgerne heller ikke så ut til å straffe ham for det i stor nok grad til at det garanterte et valgnederlag.

Forrige helg snudde dermed McConnell. I et intervju på CBS sa han at det fikk være opp til velgerne å avgjøre om Moore hørte hjemme i Senatet:

Asked by @GStephanopoulos if he believes Roy Moore should be in the Senate, @SenateMajLdr says, “I’m going to let the people of Alabama make the call.” https://t.co/grERTlnlwr #ThisWeek pic.twitter.com/s934L8feMB — This Week (@ThisWeekABC) December 3, 2017

Det republikanske partiet har støttet Moore økonomisk de siste ukene før valget. Likevel er det sannsynlig at det blir igangsatt en gransking av ham dersom han faktisk skulle bli valgt – noe som kan gi ham en kort karrière i Senatet.

6. Hvem er Doug Jones?

Dersom demokratenes kandidat vinner senatorvalget, er det ikke fordi han er spesielt godt kjent i Alabama.

Dette var jo tross alt ikke en delstat der demokratene trodde de hadde noen mulighet til å vinne. Doug Jones (63) håper nå å bli den første demokraten som vinner et senatorvalg i Alabama på 25 år.

Reuters

Som politiker har han ingen erfaring, men han har en lang karrière bak seg som aktor i straffesaker – og han sier at han har dedikert sitt liv til å kjempe mot rasistisk motivert hat.

– Så mange av skillelinjene i landet vårt ble skapt i sørstatene. Nå må sørstatene ta en lederrolle i å omgjøre dette og å helbrede landet. Vi må sørge for at alle blir behandlet med verdighet og respekt, sier Jones til ukebladet Newsweek.

7. Hvorfor snakker vi om et senatorvalg i Alabama?

Alabama er en delstat med like under fem millioner mennesker – og på ingen måte en betydelig faktor i USAs økonomiske utvikling.

Politisk har delstaten også lenge vært relativt uinteressant fordi det ene partiet har hatt en så overlegen posisjon.

Overraskelsen over at senatorvalget er så åpent, gjør det derfor interessant. Skulle Jones vinne, vil det bli tolket som en illustrasjon på at republikanerne sliter under president Trump.

It’s the most important election left this year, with profound consequences for every major piece of legislation. And yet, the closing surrogates feature Louie Gohmert and Deval Patrick https://t.co/HkkyzTbWU6



By @desiderioDC — Sam Stein (@samstein) December 10, 2017

Senatorvalget er også viktig fordi republikanernes maktposisjon i Senatet er så skjørt. Med 52 av de 100 stemmene skal det så lite til før partiet er ute av stand til å vedta nye lover – noe vi så da tre republikanere stemte «nei» til en ny helsereform og dermed sørget for at hele prosjektet ble skrinlagt.

Dersom maktfordelingen nå blir 51 mot 49 stemmer i Senatet, vil det bli enda vanskeligere enn i dag for Trump og partiet hans å gjennomføre den politikken de ønsker.