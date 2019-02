Trump ber Europa hente hjem 800 IS-krigere

– Vi ber Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske allierte ta tilbake og straffeforfølge over 800 IS-krigere som vi fanget i Syria. Kalifatet vil snart falle, skriver presidenten på Twitter lørdag kveld. Han advarer og sier alternativet er dårlig, nemlig at fangene slippes fri.

– Vi vil ikke se at disse IS-krigerne kommer seg inn og sprer seg i Europa, noe det er ventet at de vil gjøre. Vi har gjort så mye. Nå er det på tide for andre å gjøre jobben de er i stand til å gjøre. Vi skal trekke oss ut etter å ha beseiret kalifatet, tilføyer Trump.

Ekstremistgruppa IS er nå presset tilbake til et område på mindre enn én kvadratkilometer øst i Syria. Den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har kjempet i dagevis for å nedkjempe IS i den gjenværende lommen.

Trumps beslutning om tilbaketrekning fra Syria har høstet kritikk fra både demokrater og republikanere, som framholder at kampen mot IS og militante islamister i Midtøsten ikke er over.