Regjeringspolitiker fra Venezuela møter norsk UD i dag. – Norge har et naivt syn på Venezuela, sier forsker.

Situasjonen i oljerike Venezuela er på kokepunktet.

Landet har i flere år under president Nicolás Maduro vært i en nedadgående spiral med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet, arbeidsledighet samt mangel på medisiner og basisvarer.

I januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó utropte seg selv som midlertidig president – og fikk umiddelbar støtte av USA, og rundt 50 andre land.

Men ikke Norge.

– Dialog med begge parter

Det er kjent at Norge ønsker å bidra til Venezuela-samtaler mellom presidenten Guaidó.

– Norge har dialog med begge parter og har tilbudt dem assistanse til en slik prosess dersom og når de måtte ønske det, uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) 4. februar i år.

I dag er viseutenriksminister for Europa, Yvan Gil, på plass i Norge som en del av en rundreise til flere europeiske land for å tale Maduros sak.

Om besøket også vil inneholde samtaler om Norges rolle i en fremtidig dialog mellom myndigheter og opposisjon, er ukjent.

Langvarig kontakt

I en årrekke har Norge vært svært delaktig i fredsarbeidet i nabolandet Colombia.

I den prosessen har Venezuela spilt en rolle, og norske diplomater har fått gode kontakter i regjeringskontorene i hovedstaden Caracas.

Utenriksminister Søreide har tidligere sagt at Norge har hatt «langvarig kontakt» med begge parter i Venezuela.

– Vi har sagt fra norsk side at basert på den langvarige kontakten vi har hatt med begge parter, er vi klare til å bidra dersom og når partene ønsker det, sa Søreide til NRK.

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

– Naivt

– Dette betyr at Norge fremstår som en god partner for venezuelanske myndigheter. Det finnes et nivå av tillit mellom Norge og Venezuela som ikke eksisterer mellom et annet vestlig land, sier Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen.

– Spørsmålet er om opposisjonen har samme syn på Norges rolle. Deler av opposisjonen opplever det nok som et svik at norske myndigheter ikke har anerkjent Guaidó, sier han.

Opposisjonens strategi baserer seg på at jo flere land som støtter dem, desto sterkere blir de. Og omvendt.

– Dermed kan Norges posisjon oppfattes som en Maduro-linje. Opposisjonen hadde nok sett for seg at Norge ville følge resten av Vesten, anerkjenne Guaidó og sette som krav at det skal avholdes nyvalg. Istedenfor har vi valgt en mye åpnere linje. Jeg tror Norge har et litt naivt syn på Venezuela i dag, og jeg frykter at dette besøket kan bli misbrukt som propaganda for Maduro, sier Marsteintredet, men legger til:

– Men det er et helt greit prinsipp at man ønsker dialog med begge parter. Det blir spennende å se hva som kan komme ut av dette.

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

– Kan være tilrettelegger

Martha Rubiano Skretteberg er generalsekretær i Caritas Norge og er akkurat kommet tilbake fra Venezuela. Hun er positiv til møtet:

– Jeg ser det som veldig positivt. Dette kan bety at Norge kan være et land til å være tilrettelegger for samtaler mellom partene. Norge har kunnskap, erfaring og oppfattes som et nøytralt land i regionen. Denne alvorlige humanitære og politiske krisen kan bare løses gjennom dialog og demokratiske midler, sier Skretteberg.

Aftenposten har kontaktet Utenriksdepartementet for en kommentar til denne saken.