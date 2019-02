Kritikken fra USA kommer etter at EUs kontaktgruppe for Venezuela på et møte torsdag oppfordret til snarlig presidentvalg for å løse den spente politiske krisen mellom president Maduro og opposisjonen.

Kontaktgruppen, som består av 13 land fra Europa og Latin-Amerika, ble også enige om å sende en teknisk delegasjon for å bidra med nødhjelp. Delegasjonen skal også være med på å tilrettelegge nytt valg, heter det i en uttalelse etter møtet.

Oppfordring

Elliot Abrams, USAs spesialutsending til Venezuela, mener landene bare skal henvende seg til opposisjonslederen Juan Guaidó.

– I stedet for å forsøke å imøtekomme Maduro gjennom kontaktgrupper og dialog, oppfordrer vi land til å anerkjenne Juan Guaidó som midlertidig president og gjøre som oss: Bidra med humanitær bistand for å møte venezuelanske folks behov, sier Abrams i en uttalelse.

I samme uttalelse sier republikaneren at USA vil tilbakekalle visumene til et uspesifisert antall medlemmer av den sittende regjeringen.

– Maduro har bevist at han vil manipulere eventuelle samtaler for forhandlinger til sin fordel, og han har ofte brukt såkalte forhandlinger til å skaffe seg selv mer tid. Tiden for dialog er for lengst forbi, sier Abrams.

«Fredelig og demokratisk»

EUs kontaktgruppe består av de åtte EU-landene Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia, i tillegg kommer de latinamerikanske landene Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico og Uruguay.

Gruppen sier de er fast bestemt på å hjelpe til med å finne en «fredelig og demokratisk» utvei på maktkampen mellom Maduro og Guaidó, «uten bruk av vold», heter det i en uttalelse etter møtet som fant sted i Uruguays hovedstad Montevideo torsdag.