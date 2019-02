Dette er «Veien til 2020», det ukentlige nyhetsbrevet til vår USA-korrespondent Christina Pletten. Det blir sendt ut på epost i begynnelsen av hver uke. Valget i 2020 blir tidendes thriller, og dramaet er allerede i gang. Meld deg på for å få nyhetsbrevet direkte i innboksen din her!

En ubehagelig tendens

Konservative medier og nettsteder har vært besatt av tre demokratiske minoritetskvinner de siste ukene: presidentkandidat og senator Kamala Harris, kongresskvinnene Alexandria Ocasio-Cortez og Ihlan Omar. Mye av dekningen har et ubehagelig innslag av hundefløyter og fordekt (og noen ganger åpenbar) rasisme.

En mur av ord

Donald Trump har begynt å bygge mur mot Mexico - med ord og propaganda. Presidenten har nå et team rundt seg som er betydelig mindre opptatt av å motvirke Trumps impulser enn det han hadde det første året han var i Det hvite hus. Det er synlig i de politiske avgjørelsene han tar, og vil prege oppkjøringen til valgkampen. Hva det betyr:

Lyver om fakta. Trump har satt i gang en aggressiv kampanje for å overbevise folk om at han allerede har bygget store deler av muren. Det er faktisk feil. Trump har bygget 0 kilometer med mur. Staten har renovert og byttet ut deler av gjerdet langs grensen. Her er min oppsummering av fakta.

Trump erklærte en nasjonal krise for å få penger til å bygge muren. Det vil trolig ende opp med krangling i domstolene, men Trump kan fremstå som en fighter. Les mer om hva som skjedde her. Legger strategi. Presidentens intense fokus på muren er en sentral del av hans kampanje for å bli gjenvalgt, skriver The Washington Post. Trump satser på en repetisjon av 2016, med skremselstaktikk om vold og narkotika knyttet til immigrasjon.

Presidentens intense fokus på muren er en sentral del av hans kampanje for å bli gjenvalgt, skriver The Washington Post. Trump satser på en repetisjon av 2016, med skremselstaktikk om vold og narkotika knyttet til immigrasjon. Manipulerer. Trump er en mester i å fremstille et sviende nederlag som en suksess, og fordreie virkeligheten. Han har bygget hele sin karriere på en slik taktikk, skriver Michael Kruse i Politico.

PS! Tidligere guvernør Bill Weld sier han vil utfordre Trump i primærvalget. Ingenting for presidenten å skjelve i buksene for, men det er første seriøse utfordrer.

Amazon dropper NYC

Nettgiganten dumpet New York som arena for sitt nye hovedkvarter. Årsaken?

Lokal motstand: Lokale aktivister og demokrater protesterte mot at selskapet til verdens rikeste mann skulle få tre milliarder dollar i skatteletter for å etablere seg i Queens. I spissen for protestene? En allestedsnærværende Alexandria Ocasio-Cortez!

Lokale aktivister og demokrater protesterte mot at selskapet til verdens rikeste mann skulle få tre milliarder dollar i skatteletter for å etablere seg i Queens. I spissen for protestene? En allestedsnærværende Alexandria Ocasio-Cortez! Fagforeninger: Sentralt i konflikten var også spørsmålet om Amazon ville la ansatte organisere seg. Fagforeninger i New York er skeptisk til selskapet, og ikke uten grunn.

Sentralt i konflikten var også spørsmålet om Amazon ville la ansatte organisere seg. Fagforeninger i New York er skeptisk til selskapet, og ikke uten grunn. Ny økonomisk teori: I kjølvannet av Amazon-saken har vi sett en interessant debatt om økonomi. Den ene siden mener motstanderne saboterer arbeidsplasser og vekst. Men noen mener det er på tide å tenke annerledes om kapitalisme og særbehandling av amerikanske kjempe-selskaper. God og viktig analyse i søndagens The New York Times.

I kjølvannet av Amazon-saken har vi sett en interessant debatt om økonomi. Den ene siden mener motstanderne saboterer arbeidsplasser og vekst. Men noen mener det er på tide å tenke annerledes om kapitalisme og særbehandling av amerikanske kjempe-selskaper. God og viktig analyse i søndagens The New York Times. Et tall å merke seg: 0 er beløpet Amazon vil betale i skatt for 2018.

Bernie er klar!

Bernie Sanders har spilt inn en video der han kunngjør at han er presidentkandidat. Senatoren er nummer to på de fleste meningsmålinger - etter Joe Biden. Biden ser også ut til å lirke seg nærmere en presidentkampanje. Det vil i så fall være hans tredje. Biden har sagt at det er en 80 prosent sjanse for at han stiller, ifølge en av NBCs politiske eksperter.

Snart debatt!

De første debattene mellom de demokratiske kandidatene vil finne sted allerede i juni og juli, melder Associated Press.

Det blir et tett program: Partiet planlegger seks debatter i løpet av dette året.

Partiet planlegger seks debatter i løpet av dette året. Klok av (andres) skade? De skal ikke bestå av et A-lag og et B-lag, slik republikanerne gjorde det i 2016. Det førte til kaos og dårlig PR for partiet.

De skal ikke bestå av et A-lag og et B-lag, slik republikanerne gjorde det i 2016. Det førte til kaos og dårlig PR for partiet. Bred appell som krav for å få debattere: Kandidatene må nå kvalifisere seg gjennom både oppslutning (minst 1 %) og pengestøtte fra grasrota (minst 65 000 unike givere), sier partiformann Tom Perez.

Stiller erfaringskrav

Myra Adams i Real Clear Politics har laget en liste over erfaring hun mener kandidatene bør ha. På listen er visepresident, minister i fire år, guvernør i fire år, senator eller kongressmann i seks år. Alle presidentene etter krigen kvalifiserer - minus de to siste (Obama og Trump). Blant erklærte og mulige kandidater er det to som ikke kvalifiserer: senatorene Cory Booker og Kamala Harris. Begge har vært for kort tid i Kongressen.

Ukens forklaring:

Ideen om en "Green New Deal" handler ikke bare om klima. Det handler om hvordan vi skal få bukt med økende ulikhet. Kollega Hanne Christiansen har oppsummert hva det dreier seg om her: Det du trenger å vite om klimaplanen alle snakker om.

Ukens Trumpisme:

“I didn’t need to do this.” Trump sier det ikke var nødvendig å erklære nasjonal krise mens han erklærer nasjonal krise i rosehagen utenfor Det hvite hus fredag. (Han erklærte altså nasjonal krise).

