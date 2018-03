IS var nærmest blitt nedkjempet. Stormaktene slåss om å få på plass en varig fred. Det var inntrykket vi kunne få av Syria sist høst.

Nå er bildet langt dystrere. Hundrevis rapporteres drept i intense bombekampanjer fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte. Tyrkia har siden 20. januar gått til aksjon mot det de kaller terrorister i det nordvestlige hjørnet av Syria, i Afrin.

Bashar al-Assads regime protesterte kraftig på det de anser som en tyrkisk invasjon og den 20. februar reiste prosyrisk milits inn i Afrin for å slåss på samme side som den kurdiske YPG-militsen, mot Tyrkia. Tyrkia hevdet den gang at de jaget de prosyriske styrkene på dør, men det var åpenbart ikke tilfelle.

Minst 14 regimevennlige soldater drept i tyrkisk flyangrep

Fredag ble minst 14 av de regimevennlige militssoldatene drept i tyrkiske flyangrep mot Afrin-enklaven i Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Tre soldater fra den kurdiske YPG-militsen skal ha blitt drept i det samme angrepet.

Forholdet mellom Tyrkia og Syria har vært elendig i flere år, men bombingen kan innebære en ytterligere forverring.

Tolga Yanik / AP / NTB scanpix

Vil Russland nekte Tyrkia adgang til Syrias luftrom?

Spørsmålet som melder seg er hvordan dette påvirker forholdet mellom Tyrkia og Russland, president Bashar al-Assads viktigste beskytter.

– Russland er interessert i å opprettholde sin relasjon til Tyrkia som døråpner til syriske opprørsgrupper for å kunne fremforhandle en politisk exit og vil neppe gå i sammenstøt. Men jo mer motstanden mot Tyrkias militæraksjon øker i Syria og Iran, dess større blir presset på Russland om å legge begrensninger på Tyrkias tilgang til syrisk luftrom, sier seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Putin skal ha gitt Erdogan grønt lys i Afrin: Slik åpnet Putin for Tyrkias invasjon i Syria.

KHALIL ASHAWI / Reuters/NTB scanpix

– Økende risiko for nye sammenstøt som involverer fremmede makter

Det er en økende risiko for nye sammenstøt som involverer fremmede makter som er blitt dratt inn i Syriakrigen, skriver magasinet The Economist.

De nevner i fleng: Russland og Iran, som støtter regimet. USA, som bevæpner og støtter kurderne, Tyrkia, som har intervenert for å slå dem tilbake, og Israel, som er skremt av utsiktene til at Iran og deres libanesiske allierte Hizbollah skal få fotfeste ved Golanhøydene.

– Med kampen mot IS i nedtrapping og bortfallet av enhver alvorlig trussel mot regimets overlevelse, blir konflikten i Syria mer enn noen gang preget av kampen mellom regionale og internasjonale aktører, sier Randa Slim fra Middle East Institute, en amerikansk tenketank, til The Economist.

MURAT CETINMUHURDAR / TT / NTB scanpix

– En alarmerende utvikling den siste måneden

Kjetil Selvik er enig i at faren for direkte sammenstøt mellom fremmede makter øker i Syria.

– Vi har sett en alarmerende utvikling den siste måneden, sier Selvik.

I Afrin tror han de eksterne aktørene vil forsøke å unngå direkte konfrontasjon. Men han tror flere vil stikke kjepper i hjulene for den tyrkiske militæroperasjonen.

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen ser heller ikke bort ifra flere slike konflikter.

– Indirekte konflikt har vi jo alt hatt, over Eufrat mellom kurdiske USA-støttede styrker og russerne. Det er nok høyst mulig at vi kan få flere slike, sier han. – Men det er også mulig at faren for at stormaktene eller eksterne makter blir direkte trukket inn, gjør at de legger press på sine allierte for tilbakeholdenhet, nettopp for å unngå å bli trukket inn i mer enn de ønsker.

Flere rapporter om sivile drepte i Afrin

Helt siden Tyrkia begynte sin «Operasjon Olivengren» i Afrin har de insistert på at de bare har rammet terrorister. De sier de har «nøytralisert» 2295 terrorister, og at de gjør alt de kan for ikke å ramme sivile.

Diverse rapporter tegner et annet bilde.

Amnesty International sier de har fått bekreftet meldinger om at de tyrkiske styrkene, og til en mindre grad kurderne, har skutt med artillerigranater uten å ta hensyn til sivile. Et stort antall sivile skal ha blitt drept, hevder de ifølge BBC.

Human Rights Watch skriver i en fersk rapport at Tyrkia kan ha unnlatt å ta nødvendige foranstaltninger ved angrep som skal ha drept 26 sivile, inkludert 17 barn. Angrepene kan derfor være å anse som ulovlige.

Lokale myndigheter i Afrin hevdet denne uken at 192 sivile var blitt drept.

Røde Kors, som torsdag for første gang kom inn i Afrin med en hjelpesending, skriver i en pressemelding at helse- og hjelpepersonell i Afrin er blitt såret som følge av krigføringen.

SUSANNAH GEORGE / AP / NTB scanpix

Det kan bli vanskeligere for tyrkerne

Tyrkia og deres allierte har brukt lengre tid på krigføringen i Afrin enn de mest optimistiske tyrkerne snakket om på forhånd, men de kontrollerer nå en stripe med land i alle deler av Afrin som grenser til Tyrkia.

41 tyrkiske soldater og 116 soldater fra Den frie syriske hæren (FSA) er blitt drept under krigføringen i Afrin, opplyste den tyrkiske forsvarsministeren Nurettin Canikli fredag ifølge Hurriyet.

– Tilstedeværelsen av prosyriske styrker gjør helt klart situasjonen vanskeligere for Tyrkia. Både med tanke på å skulle nedkjempe motstanden her og nå, men ikke minst å kontrollere området på sikt, sier Selvik. – Kurdernes problem i Afrin har vært at de har vært isolert, manglet beskyttelse fra både Russland og USA og nærmest omringet av Tyrkia på alle kanter. Hvis syriske og pro-iranske styrker kommer dem til unnsetning bedres utsiktene til å holde ut.

Knut S. Vikør tror betydningen først og fremst er politisk.

– Tyrkia har tidligere sagt at de skal «frigjøre Afrin for at det skal gjenforenes med Syria», og det blir jo vanskeligere å si når regjeringssoldater står i området. Men så langt vi har sett, så har den syriske troppestyrken vært liten og mer symbolsk enn den har hatt reell militær tyngde, sier han.