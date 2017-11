Mugabe var ventet å kunngjøre sin avgang. Det gjorde han ikke.

SISTE: Politiske ledere samles tirsdag gjennom Samarbeidsorganet for det sørlige Afrika (SADC) til hastemøte for å diskutere den politiske krisen i Zimbabwe, opplyser sørafrikanske myndigheter søndag kveld.

Hastemøtet vil bli avholdt i Angolas hovedstad Angola.

Tidligere søndag kveld talte den avsatte presidenten Robert Mugabe til folket i en TV-sendt tale.

Det var ventet at Mugabe ville trekke seg etter flere dager med press fra militæret og regjeringspartiet ZANU-PF. Blant annet meldte de store nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters at Mugabe ville gå av søndag.

Under den direktesendte talen sa han imidlertid ingenting om at han ville gå av som president.

– Zimbabwes innbyggere trenger fred, sikkerhet, lov og orden, sa 93-åringen.

Mugabe sa også at han kom til å lede partikongressen i desember til tross for at han ble erklært avsatt som partileder søndag. Det var den eneste indikasjonen han kom med når det gjaldt sin egen fremtid.

– Det var en lang tale. Takk og god natt, avsluttet Mugabe talen med foran et fortumlet pressekorps.

Ben Curtis / AP / NTB Scanpix

Vil bli stilt for riksrett

Lederen for landets mektige krigsveteraner, Chris Mutsvangwa, sier til Reuters etter talen at planen nå er å stille Mugabe for riksrett.

– Demonstranter vil onsdag strømme ut i gatene i Harare, skriver Mutsvangwa i en tekstmelding til nyhetsbyrået.

Tidligere søndag kunngjorde ZANU-PF at Mugabe hadde frem til klokken 12 mandag formiddag til å trekke seg, hvis ikke ville han bli stilt for riksrett.

Opposisjonsleder Morgan Tsvangirai sier han er «forbløffet» etter talen til Mugabe.

– Det er ikke bare meg, det er hele landet. Han spiller et spill. Han har skuffet hele nasjonen, sier Tsvangirai til Reuters.

Jørgen Lohne

– Han er forvirret

HARARE: Det er helt stille mens et 20-talls menn og to kvinner ser på Mugabes TV-tale i baren på et vestlig hotell i Harare. Mange gjør mobilopptak.

Oppmerksom lytting avbrutt av høy, hånlig latter når 93-åringen kommer ut av det og blar frenetisk i talepapirene.

– Han er forvirret, sier en mann i 30-årene.

Jørgen Lohne

– Jeg er egentlig ikke så skuffet, sant å si. Han indikerer nå at han går av på ZANU-PFs kongress i desember. Det får vi være fornøyd med, sier redaktør Dumisani Muleya i den zimbabwiske avisen Independent til Aftenposten.

Han så talen i hotellbaren.

Militæret tok makten

Hæren i Zimbabwe tok onsdag makten og satt Mugabe i husarrest. Generalene har hele tiden nektet for at det var snakk om et militærkupp.

Tidligere søndag vedtok ledelsen i regjeringspartiet ZANU-PF å avsette Mugabe som partileder. Dermed ble det også klart at han ville bli fjernet som president i landet han har styrt i 37 år.

Som ventet blir Mugabe erstattet med Emmerson Mnangagwa, visepresidenten som Mugabe sparket tidligere denne måneden, i partiet og etter alle solemerker også som president.

Gjentatte forsøk på å få presidenten til å trekke seg har ikke ført frem.

– Vår andre frigjøring

Hæren har gitt oss vår andre frigjøring, var budskapet fra hundretusener som i går demonstrerte i hovedstaden og andre byer landet rundt med krav om at Robert Mugabe måtte gå.

Zimbabwernes første frigjøring var fra kolonialisme og hvitt mindretallsstyre, en kamp som ble sluttført i 1980 med nettopp Mugabe som hele folkets store helt.

Men gjennom å kjøre landets økonomi i senk og tviholde på makten ved hjelp av valgfusk og voldelige kampanjer mot opposisjonen, ble den gamle mannen mot slutten av sitt lange liv og karrière i stedet en stadig mer forhatt og foraktet despot.

Den 93 år gamle statssjefen har lenge nektet plent å lytte til folket, og nå var det ham zimbabwerne behøvde frigjøring fra.

Via sin nevø hadde Mugabe signalisert at han var rede til «å dø for det som er riktig». Militære og sivile ledere har siden begynnelsen av uken forsøkt å få oldingen til fornuft, men de intense forhandlingene førte åpenbart ikke frem.

JØRGEN LOHNE

Mugabes fall kan skape sjokkbølger

Robert Mugabes forsøk på å sikre at kona Grace (52) skulle bli hans etterfølger ved å sparke hennes rival, visepresident Emmerson Mnangagwa, var det som fikk hæren til å gripe inn.

Også Grace Mugabe ble søndag sparket ut av partiledelsen.

TSVANGIRAYI MUKWAZHI / AP / NTB scanpix

Zimbabwes presidentpars fall og vanære vil sende et urovekkende signal til andre afrikanske ledere som trosser folkeviljen og akter å fortsette å regjere på ubestemt tid.

Ugandas Yoweri Museveni og Den demokratiske republikken Kongos Joseph Kabila er nok blant dem som følger den seneste utviklingen i Harare med stor oppmerksomhet.

SADC, samarbeidsorganisasjonen for utvikling i det sørlige Afrika, skal drøfte Zimbabwes politiske krise under sitt toppmøte i Angolas hovedstad Luanda på tirsdag.