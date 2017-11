Reuters: Mugabe trekker seg som president

Zimbabwes statlige kringkaster bekrefter at Mugabe skal tale til nasjonen i løpet av kort tid, melder nyhetsbyrået.

Mugabe og det militæret forhandler nå om en uttalelse. Mugabe og militærsjefene var søndag i et nytt møte, skriver Herald. Avisen blir av beskrevet som et talerør for regjeringen.

Mugabe har tidligere fått en frist frem til mandag klokken 12 på å gå av.

Avsatt som partileder

Søndag vedtok ledelsen i regjeringspartiet ZANU PF å avsette Mugabe som partileder. Dermed ble det også klart at han får sparken som president i landet som han har styrt i 37 år.

Som ventet blir Mugabe erstattet med Emmerson Mnangagwa, visepresidenten som Mubabe sparket tidligere denne måneden.

Hæren i Zimbabwe tok onsdag makten og satt Mugabe i husarrest. Hæren har hele tiden nektet for at det var snakk om et militærkupp.

Gjentatte forsøk på å få presidenten til å trekke seg, har ikke ført frem.

– Han og kona Grace er villige til å dø for det som er riktig og har ingen planer om å gå av for å legitimere denne ukens militærkupp, sa Mugabes nevø Patrick Zhuwao til Reuters lørdag.