Her unnslipper den nordkoreanske soldaten sine forfølgere med et nødskrik

FNs organ som overvåker våpenhvileavtalen mellom Nord-Korea og Sør-Korea, har offentliggjort filmopptak fra da en nordkoreansk soldat nylig rømte.

De dramatiske bildene viser hvordan avhopperen først kjører mot grensen i et militært kjøretøy. Deretter løper han fra bilen og unngår sine våpenbrødre med bare noen skritts klarering før de skyter etter ham. Deretter kommer forfølgerne noen meter over grensen før de gjør en hurtig retrett. Dette er ifølge FN brudd på våpenhvileavtalen.

Her kan du se filmklippene som FN har frigitt:

Dette skjer på filmen

I første del av filmen ser man soldaten som kommer kjørende i et militært kjøretøy.

Han kjører seg så fast rett ved en bygning på grensen.

Deretter ser man at nordkoreanske soldater oppdager hva som er i ferd med å skje og de løper mot stedet.

Avhopperen kommer seg ut av bilen og unnslipper forfølgerne med et nødskrik.

Deretter ser man at soldatene skyter etter avhopperen og en av soldatene krysser et lite øyeblikk grensen før han snur og løper tilbake.

Senere får man se nordkoreanske soldater som samles på nordsiden av grensen og bilder av sørkoreanske soldater som krabber mot den sårede avhopperen.

Kirurg: Den sårede har det bra

Avhopperen ble hardt skadet, men er ifølge Reuters nå ved bevissthet på sykehus i Sør-Korea. Han ble truffet av minst fire skudd i kuleregnet fra medsoldatene.

– Han har det bra. Han kommer ikke til å dø, sier sjefkirurg Lee Cook-jong på en pressekonferanse i byen Suwon.

FN: Brøt våpenhvilen

FNs organ for å overvåke våpenhvilen mellom landene, UNC, har varslet Nord-Korea om at landet brøt våpenhvilen under hendelsen.

– Hovedkonklusjonene fra etterforskerne er at Nord-Korea brøt våpenhvileavtalen ved for det første å skyte over grensen og for det andre ved å krysse grensen, sier Chad Carroll i UNC.

Nord-Korea har ikke kommet med noen offentlig erklæring om hendelsen. Det er første gang siden 2007 at en soldat har hoppet av over grensen mellom de to landene. Årlig rømmer rundt 1000 personer fra det isolerte diktaturet, men de fleste flykter via Kina.

USA med nye tiltak

Hendelsen kommer etter at det i hele år har vært spent mellom Nord-Korea og omverdenen. Prøvesprengninger av atomvåpen og utskytninger av raketter er bakgrunnen for dette. Mandag kunngjorde USAs president Donald Trump at Nord-Korea igjen skal oppføres på USAs liste over land som støtter terrorisme.