Søreide etter møtet med Suu Kyi: – Problemet er ikke noe i nærheten av å være løst

Aung San Suu Kyi tok imot utenlandske ledere på rekke og rad i Myanmars hovedstad på tirsdag. Mellom Ungarn og Liechtenstein ble det også tid til Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide.

I likhet med andre vestlige ledere var Søreide opptatt av å formidle sin sterke bekymring for militæraksjonen der 620.000 mennesker fra rohingya-minoriteten er blitt kjeppjaget ut av landet og inn i Bangladesh.

– Det ble et godt møte. Jeg gjentok de hovedbudskapene jeg har hatt, både om å stoppe volden, sikre humanitær tilgang og å bidra til sikker retur, sier Søreide.

Små skritt i positiv retning

Hverken Aftenposten eller noen andre norske medier fikk lov til å snakke med Suu Kyi selv, men hun smilte vennlig idet hun tok imot den norske utenriksministeren.

– Jeg sa til Suu Kyi at det internasjonale samfunnet ikke kommer til å slutte å rette oppmerksomhet mot dette, snarere tvert imot. Det er klare forventninger om at det som er blitt sagt og gjort her, som har vært små skritt i positiv retning, blir fulgt opp. Vi er klare til å hjelpe, men vi må se resultater av det som skjer, sier Søreide.

De små skrittene hun henviser til, sier hun, er at det nå er tegn til at myndighetene i Myanmar og Bangladesh kan komme frem til en løsning der i hvert fall noen av flyktningene får mulighet til å returnere.

– Utenriksministeren fra Bangladesh skal være igjen her i noen dager, og det er et positivt signal. Men det er veldig langt igjen før det blir mulig å returnere. Ikke minst må flyktningene ha noe å returnere til. Det er veldig mange landsbyer som er brent ned, noe også Suu Kyi anerkjente i møtet vårt, sier hun.

Kaller situasjonen apartheid

En ny rapport fra Amnesty International konkluderer med at situasjonen for rohingya-minoriteten i Rakhine-delstaten, som grenser til Bangladesh, er så forferdelig at organisasjonen kaller det «apartheid».

– Så godt som alle aspekter ved livet deres er blitt alvorlig hemmet, og menneskerettighetene deres – inkludert retten til å forflytte seg, retten til statsborgerskap, tilstrekkelige helsetjenester, utdanning, arbeid og mat, er blitt rutinemessig tråkket på, heter det i rapporten.

Søreide sier at hun ser med alvor på rapporten.

– Apartheid er et sterkt ord. Men dette er en problemstilling som ikke er ukjent, og dette var også et tema vi har tatt opp med flere aktører her i Myanmar. Dette handler ikke bare om en enkelt folkegruppe, det handler om å sikre fredelig sameksistens mellom flere grupper i denne regionen. Problemstillingen er noe vi kommer til å fortsette å følge, noe vi vet at EU og andre også vil gjøre i tiden fremover, sier hun.

Ikke optimist

Idet hun reiser hjem igjen til Oslo etter tre dager i Myanmar, er hun forsiktig med å si at besøket har gjort henne så mye mer optimistisk når det gjelder rohingya-krisen.

– Jeg vil ikke bruke ordet optimist. Men jeg mener at det er grunn til å ta de signalene som kommer og den tydelige viljen til å operasjonalisere noe av dette, også fra regionen, positivt. Likevel: Det er fortsatt langt igjen til vi kan si at dette er noe i nærheten av å være løst, sier Ine Eriksen Søreide.