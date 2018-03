Tror eksspionen og datteren ble forgiftet i sitt eget hjem

Eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia, som ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury søndag 4. mars, ligger fortsatt i koma. Tilstanden deres er fortsatt kritisk.

Tilsammen har 21 mennesker fått behandling på sykehus i forbindelse med hendelsen.

Nå tror britisk politi de har funnet ut hvordan den eksspionen og datteren kom i kontakt med nervegiften.

Etterforskerne har gjennomsøkt boligen til Skripal. Der har de funnet spor av nervegiften Novitsjok. Den høyeste konsentrasjonen ble funnet ved inngangsdøren, melder nyhetsbyrået Reuters.

– På dette tidspunktet i etterforskningen, tror vi Skripal først kom i kontakt med nervegiften ved inngangsdøren, sier Dean Haydon fra antiterror-avdelingen til Metropolitan Police.

– Derfor fokuserer etterforskningen i og rundt deres bolig.

Politiet sier at risikoen for at flere personer blir rammet av nervegiften er liten.

HENRY NICHOLLS / REUTERS

Britene anklager russerne

Storbritannias statsminister Theresa May har sagt at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak giftangrepet mot Skripal og datteren.

14. mars kunngjorde May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater og en rekke andre tiltak mot Russland.

REUTERS

Russland svarte blant annet med å utvise 23 britiske diplomater. Russiske myndigheter har så langt avvist alle anklager om at de er involvert i giftangrepet.

Denne uken har en rekke land støttet britenes anklager ved å utvise russiske diplomater.

Mandag ble det klart at Norge utviser én russisk diplomat som reaksjon på giftangrepet i Storbritannia.