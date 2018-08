Kvinne skadet i eksplosjon på restaurant i Sverige

Eksplosjonen skjedde i 7-tiden søndag morgen, og kvinnen befant seg ifølge SVT Nyheter Sörmland inne i lokalet.

– Noe har detonert inne restauranten, men vi har ingen oppfatning av hva det kan være, sier politiets pressetalsmann Thomas Agnevik.

Et av vinduene i restauranten er knust, og politiets teori er at noe ble kastet inn i lokalene.

Overvåkningsbilder politiet har fått tilgang til, viser en mann som forlater stedet til fots. Bildene viser ikke hvor han tok veien.

Restauranten opplyser at de ikke har mottatt noen trusler, og motivet for et angivelig angrep er derfor uklart.