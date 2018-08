Ekstra Bladet: Peter Madsen overfalt i fengsel

Det var Folketidende som først skrev at en 47-årig innsatt onsdag kveld var havnet i en uoverensstemmelse med en 18-åring i Storstrøm Fengsel, og at 18-åringen deretter var siktet for vold.

Dette er fengselet der 47-årige Peter Madsen soner dommen for drapet på den svenske journalisten Kim Wall, og ifølge Ekstra Bladet skal det var oppfinneren og ubåtbyggeren som ble overfalt. Det skjedde to dager før årsdagen for den skjebnesvangre dagen Wall ble med Madsen ut i ubåten hans. Hun ble senere funnet drept og partert i den sunkne farkosten, og Madsen er dømt til livsvarig fengsel for drapet.

25. april falt dommen: Tingretten i København mener at Peter Madsen (47) er skyldig i å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30).

Fakta: Drapet på Kim Wall Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken startet i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi vil ikke si noe om offerets identitet. Han bekrefter kun at en 47-årig innsatt er blitt overfalt i klammeri med en annen innsatt, hvorpå sistnevnte er siktet for vold. 47-åringen har fått behandling for en skade i ansiktet, men er tilbake i fengselet igjen. Det er ikke brukt slagvåpen.

Politiet har en idé om bakgrunnen for volden, men ønsker ikke å si noe om hva det er.

HVOR FARLIG ER EGENTLIG PETER MADSEN? Det spurte Aftenpostens erfarne rettskommentator Inge D. Hanssen om under innspurten av saken.

Madsen anket bare straffeutmålingen i saken, og Østre Landsret i København har satt av tre dager til ankesaken 5., 12. og 14. september. Madsen er funnet skyldig i å ha mishandlet den 30 år gamle journalisten om bord i den selvbygde ubåten sin, for så å drepe henne og dumpe det parterte liket i sjøen.

Dommer Anette Burkø beskrev det i kjennelsen 25. april som «et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne».